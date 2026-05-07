Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch am helllichten Tag

Radevormwald (ots)

Am 6. Mai sind Unbekannte in der Ortschaft "Neuenhof" in ein Zweifamilienhaus eingebrochen. Zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr schlugen sie ein Fenster im Erdgeschoss ein, gelangten an den innenliegenden Griff und öffneten das Fenster. Im gesamten Wohnhaus öffneten die Einbrecher dann Schränke und Schubladen. Ob die Kriminellen Beute machten, muss noch ermittelt werden.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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