Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher bauen Fenster aus

Reichshof (ots)

Zwischen 18:30 Uhr am Freitag (8. Mai) und 12:00 Uhr des Folgetags sind Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße "Im Langen Weg" in Wildberg eingebrochen. Die Kriminellen demontierten ein komplettes Fenster auf der Gebäuderückseite und hebelten die Eingangstür auf. Sie stahlen einen Gasgrill, eine Gasflasche und einen Handrasenmäher und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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