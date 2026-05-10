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POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad
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Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall am 9. Mai (Samstag) auf der L302 in Wipperfürth wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr auf der Landstraße aus Richtung Wipperfürth in Fahrtrichtung Frielingsdorf. Als der Remscheider gegen 13 Uhr in der Ortschaft Dohrgaul nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 67-Jährigen aus Bergisch-Gladbach. Durch die Kollision zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der 67-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Wipperfürth musste durch die Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 1 ½ Stunden gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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