POL-GM: Roter Piaggio Motorroller gestohlen

Morsbach (ots) - Am 10.05.2026, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 21jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW den Ellinger Weg in Morsbach aus Richtung Birken in Fahrtrichtung Morsbach-Zentrum. Der Fahrzeugführer kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw so stark beschädigt, ...

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