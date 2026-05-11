Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Roter Piaggio Motorroller gestohlen
Reichshof (ots)
Zwischen 14 Uhr und 21:15 Uhr haben Unbekannte am Sonntag (10. Mai) einen roten Motorroller der Marke Piaggio gestohlen. Der Roller mit dem Kennzeichen GL-AJ46 stand zur Tatzeit auf einem Hinterhof in der Straße "Hammerhard". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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