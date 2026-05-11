Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer Verletzt
Gummersbach (ots)
Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Krefeld fuhr am Sonntag (10. Mai) auf der L337/Dannenberger Straße in Richtung Unnenberg. Nachdem er einen Pkw überholt hatte, kam er nach dem Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und stürzte. Der 72-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die L337 war während der Unfallaufnahme bis 12:10 Uhr komplett gesperrt.
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