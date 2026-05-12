Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
Bergneustadt (ots)
Ein Mopedfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Bergneustadt am Montag (11. Mai) schwer verletzt. Der 62-Jährige aus Bergneustadt war auf der Bahnstraße in Richtung Othestraße unterwegs. Gegen 12 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 67-jährigen Gummersbachers, der von der Bahnstraße nach links auf die Straße "Zum Rathaus" abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.
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