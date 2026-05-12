Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte stehlen Porsche in Derschlag
Gummersbach (ots)
Zwischen 18 Uhr und 22 Uhr stahlen Kriminelle am Freitag (8. Mai) einen Porsche, der am Straßenrand der Straße "Stauweiher" parkte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Porsche Panamera 4S/971 mit dem Kennzeichen GM-OB11. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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