Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht vor der Polizei in Dortmund-Marten endet im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0401

Mittwochabend (20. Mai) wollten Polizeibeamte die Insassen eines grauen Passats kontrollieren, der auf dem Fahrradstreifen der Schulte-Heuthaus-Straße parkte. Zunächst flüchteten zwei Männer mit dem Auto. Die Polizisten konnten sie jedoch stoppen und festnehmen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fiel den Beamten gegen 19 Uhr der Passat auf der Schulte-Heuthaus-Straße ins Auge. Ein Polizist stieg aus und machte die beiden Insassen auf die Polizeikontrolle aufmerksam. Die beiden Männer hatten jedoch andere Pläne, starteten den Motor und flüchteten vor der Polizei. Diese nahmen unmittelbar die Verfolgung auf. Die Männer flüchteten mit dem Passat über mehrere Straßen in Dortmund-Marten. Sie fuhren dabei teilweise dreimal so schnell wie erlaubt. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung. Letztlich stoppten sie den Passat auf der Martener Straße gegenüber dem Steinhammer Park.

Die Polizisten forderten die beiden Männer auf, den Motor auszuschalten und das Fahrzeug zu verlassen. Die Männer hatten jedoch wieder andere Pläne, als sich kontrollieren zu lassen. Sie fuhren nochmals wenige Meter weiter und stoppten dann erneut. Da sie die Türen immer noch nicht öffneten, verschafften sich die Beamten über die Scheibe der Fahrertür Zutritt zu dem Wagen. Fahrer und Beifahrer konnten so aus dem Auto geholt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 35- und einen 37-jährigen Dortmunder.

Nun ergaben sich auch weitere Hinweise, warum die beiden Männer vor der Polizei geflüchtet sind. Bei dem Fahrer besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol, jedoch ohne Führerschein geführt hatte. Außerdem hatte er noch Drogen bei sich. Bei dem Beifahrer liegen Hinweise vor, dass dieser gegen ein Annäherungsverbot verstoßen hatte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer von der Polizeiwache entlassen, da die besonderen Voraussetzungen für Haftgründe nicht vorlagen. Der Beifahrer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Die beiden Männer erwartet nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol, sowie der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen.

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