Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstahl, Einbruch, Verkehrskontrollen, Unfall und Verfolgungsfahrt

Heilbronn (ots)

Neudenau: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle an der Landesstraße 720 bei Neudenau. Anschließend entwendeten sie eine Rolle Kupferkabel im Wert von etwa 6.000 Euro. Die Rolle wog rund 600 Kilogramm, weshalb vermutlich ein größeres Fahrzeug zum Abtransport verwendet wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl unter 06298 92000 zu melden.

Cleebronn: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte zwischen 18:30 Uhr und 04:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Weinkellerei in der Ransbacher Straße in Cleebronn. Im Inneren durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen. Entwendet wurden nach bisherigem Kenntnisstand lediglich fünf Euro aus einer Schublade. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brackenheim unter 07135 6096 zu melden.

A6/Erlenbach: Schwertransporte kontrolliert

Zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagnacht, 1 Uhr, führten der Verkehrsdienst Weinsberg und der Verkehrsdienst Ludwigsburg Schwerpunktkontrolle auf der Autobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg durch. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf Großraum- und Schwertransporte. Bei der Kontrolle wurde vier Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt, unter anderem wegen fehlender Ausnahmegenehmigungen, mangelhaft gesicherter Ladung, überschrittener Fahrzeugmaße oder Überladung. Zudem wurden 32 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Weinsberg: Verkehrsunfall mit Sattelzug - Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf der Autobahn 81, zwischen der Anschlussstelle Weinsberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg, ein Verkehrsunfall, an dem ein Sattelzug mit weißer Actros-Zugmaschine beteiligt war. Beim Fahrstreifenwechsel stieß der in Richtung Würzburg fahrende Sattelzug beinahe mit einem grauen Transporter zusammen, der daraufhin einen schwarzen BMW in die Betongleitwand abdrängte. Am Ford Transit entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro, am Pkw von rund 4.500 Euro. Der Sattelzuglenker fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es soll sich um eine weiße Sattelzugmaschine mit offener Ladefläche und ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Die Reifen des Fahrzeugs sollen auffällig orange umrandet gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Sattelzug oder dessen Fahrer machen können, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter 07134 5130 zu melden.

Schwaigern: Mit 95 km/h durch die 30er-Zone - Endstation Gartenmauer

Eine relativ kurze Verfolgungsfahrt lieferte sich ein 46-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag mit der Polizei in Schwaigern. Der Skoda-Fahrer war gegen 2:15 Uhr zunächst auf der Bundesstraße 293 zwischen Leingarten und Schwaigern unterwegs. Als sich die Beamten seinem Fahrzeug von hinten näherten, bog er plötzlich ohne zu blinken in Richtung Schwaigern ab. Innerhalb der Stadt beschleunigte der Mann stark und bog in die Schafackerstraße ab. Nachdem die Polizisten das Blaulicht eingeschaltet hatten, um den 46-Jährigen zum Anhalten zu bewegen, raste er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 95 km/h durch die 30er-Zone und verlor an der Kreuzung Eigenheimstraße/Weststraße die Kontrolle über seinen Skoda. Dabei kollidierte er mit einer Mauer. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

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