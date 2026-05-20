Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Lauffen a.N. , B 27, Vollsperrung nach Verkehrsunfall - eine schwerverletzte Person

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Renault Fahrer von Lauffen a.N. in Richtung Heilbronn. Auf der Schleusenbrücke in Lauffen überholte der Renault Fahrer trotz Gegenverkehr eine 62-jährige Pkw-Lenkerin in ihrem Audi und kollidierte mit dem entgegenkommenden Seat, der von einem 24-jährigen gelenkt wurde und mit einer weiteren 22-jährigen Beifahrerin besetzt war. Bei dem Versuch vor dem Audi wieder einzuscheren kollidierte der Renault auch noch mit diesem. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Seat Fahrer schwerverletzt und seine Beifahrerin leichtverletzt. Die Audi Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut. Der Verursacher stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss woraufhin bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die B 27 musste für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

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