Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall. Verkehrskontrollen, Diebstahl und Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

L509/Külsheim: Lkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 509 bei Külsheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 32-Jährige Lenker eines Sattelzugs war gegen 14:15 Uhr zwischen Külsheim und Bronnbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge kippten die Zugmaschine und der mit Schotter beladene Anhänger um und der Inhalt verteilte sich in der angrenzenden Böschung. Der Fahrer wurde leicht verletzt und von Ersthelfern aus dem Führerhaus gerettet. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Lkw-Gespann entstand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Zusätzlich wurden Leitplanken und die Fahrbahn in Höhe von etwa 5.000 Euro beschädigt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Külsheim gebunden, ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des Fahrzeugs. Die L509 musste bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

B292/Boxberg: Geschwindigkeitskontrollen - Fahrer doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Am Dienstagvormittag führten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf der Bundesstraße 292 auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 2877 Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei waren vier Fahrzeuglenker über 20 km/h zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer, er war statt der erlaubten 50 km/h mit 106 km/h unterwegs. Der Mann hat nun mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Bad Mergentheim: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Dienstag führten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim zwischen 15 Uhr und 19 Uhr mobile und stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Bad Mergentheim durch. Schwerpunkt der Maßnahmen war die Überwachung der Poser- und Raserszene. Hierbei konnten unter anderem zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Tagesschnellster war ein Pkw-Lenker, der auf der Bundesstraße 290 auf Höhe des Wildparks, mit 105 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war. Zudem wurde gegen 17 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw kontrolliert, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille gemessen werden konnte. Ein Fahrer war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs und fünf Verkehrsteilnehmer nutzen ihr Mobiltelefon während der Fahrt.

Külsheim-Messhof: Kabel von Photovoltaik-Anlage gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Solarpark in Messhof Kabel im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Täter öffneten zwischen 21 Uhr am Montag und 5:30 Uhr am Folgetag gewaltsam zwei Maschendrahtzaunsegmente am südlichsten Teil des Solarparks und gelangten so auf das Gelände. Aufgrund der Menge und des Gewichts des Diebesguts, muss zum Abtransport mindestens ein Fahrzeug in der Größe eines Kleintransporters oder größer genutzt worden sein. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Bereich des Solarparks verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Königheim: Zweiradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte ein bisher unbekannter Fahrrad- oder Pedelecfahrer am Dienstagnachmittag in Königheim und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 15:45 Uhr parkte eine 37-Jährige ihren Audi A4 vorschriftsmäßig am Fahrbahnrand der Weinstraße auf Höhe der Hausnummer 16. Als die Frau gegen 18:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden am Kotflügel des Audi fest. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den Lenker oder die Lenkerin eines Fahrrads oder eines Pedelecs handelt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

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