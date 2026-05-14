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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand geleistet, Raub, Brand, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Folgenreiche Verkehrskontrolle

Wegen mehreren Straftatbeständen muss sich ein 40-jähriger Fahrzeugführer verantworten, der am Mittwochmittag, kurz vor 12.30 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Lederstraße konnte der BMW-Fahrer kurzzeitig zu Fuß zu flüchten. Den Beamten gelang es jedoch, den 40-Jährigen einzuholen und ihn festzunehmen. Hierbei leistete der Mann Widerstand, indem er sich aktiv gegen das Festhalten wehrte. Nach derzeitigem Stand blieben sowohl die Polizeibeamten als auch der Fahrer unverletzt. Bei der Kontrolle wurde nicht nur festgestellt, dass der 40-Jährige ohne Besitz einer Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und Falschgeld mit sich führte. Der 40-Jährige wurde nach der Durchführung einer Blutentnahme und dem Abschluss weiterer Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Neben dem Polizeirevier Reutlingen hat das Kriminalkommissariat Reutlingen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Raubüberfall (Zeugenaufruf)

Ein 33-Jähriger ist am Mittwochmittag gegen 16.30 Uhr in der Milchstraße Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Geschädigte von zwei unbekannten Männern angesprochen und grundlos beleidigt. Als es zum Streitgespräch kam, wurden die Männer handgreiflich und schlugen den Geschädigten mit den Fäusten. Anschließend entwendeten die Täter verschiedene Gegenstände aus den Taschen des Geschädigten und entkamen unerkannt. Ein Tatverdächtiger war männlich, circa 165 cm groß und ungefähr 17 Jahre alt. Er hatte etwas längeres, nach hinten gegeltes Haar und trug eine schwarze Jacke mit einer unbekannten Aufschrift. Der zweite Tatverdächtige war ebenfalls männlich, circa 165 cm groß und ungefähr 16 Jahre alt. Er hatte dunkle kurze Haare, einen Kinnbart und trug bei Tatbegehung eine schwarze Jacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der 33-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Das Polizeirevier Esslingen hat die ersten Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen vom Vorfall sich unter 0711/3990-330 zu melden.

Schömberg (ZAK): Brandgeschehen

Zu einem gemeldeten Brand in einer Firma sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend in den Birkenweg ausgerückt. Nach derzeitigem Stand kam es gegen 20.45 Uhr zu einem Maschinenbrand, welcher durch anwesende Mitarbeiter sofort gelöscht werden konnte. Zwei Arbeiter erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften eingesetzt. An der Maschine entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen übernommen.

Balingen (ZAK): 40-Jähriger angegriffen und verletzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in der Friedrichstraße in Balingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach den derzeitigen Ermittlungen schlug der 41-jährige Täter gegen 22.20 Uhr einen 40 Jahre alten Bekannten vor einer Bar grundlos ins Gesicht und bedrohte diesen. Als der 40-Jährige versuchte sich zu verteidigen, zog der Täter ein Messer und verletzte das Opfer schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine nahgelegene Klinik verbracht, wo er versorgt und stationär aufgenommen wurde. Die Polizei konnte den Täter noch in der Nacht ermitteln. Da dieser alkoholisiert war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen, darunter wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Karsten Rempe

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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