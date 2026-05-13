Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Verkehrsunfall auf B 312

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden und zwei nach derzeitigem Stand leicht verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen auf der B 312 bei Metzingen gefordert. Gegen 14.40 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zum Unfall auf dem Streckenabschnitt der B 312, zwischen Metzingen und der Abfahrt zur Nordtangente, alarmiert. Nach derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei war eine 69-jährige Renault-Lenkerin während der Fahrt von Metzingen in Richtung Stuttgart, eigenen Angaben zufolge aufgrund Sekundenschlafs, in den Gegenverkehr geraten. Hierbei streifte sie zunächst einen entgegenkommenden Pkw Toyota Yaris. Um einen weiteren Unfall zu verhindern, bremste der hinter dem Toyota, ebenfalls in Richtung Metzingen, fahrende 56-jährige BMW-Lenker seinen Wagen stark ab. Ein dahinter fahrender Audi-Fahrer wich nachfolgend nach links aus, um ein Auffahren auf den BMW zu vermeiden und kollidierte hierbei mit dem Renault. Der Rettungsdienst brachte die 69-jährige Frau und den 56-jährigen Lenker des BMW in ein Krankenhaus, ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung des Fahrbahnbelags dauert die Sperrung derzeit noch an. (tr)

Weilheim/Teck (ES): In Waschpark eingebrochen Ein Waschpark in der Kirchheimer Straße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Ziel von Einbrechern geworden. Zwischen 21 Uhr und neun Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Technikraum des Waschparks. Auf der Suche nach Stehlenswertem brach der Unbekannte einen verschlossenen Münzwechsler auf, entwendete das darin enthaltene Münzgeld mit dem anschließend unerkannt flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Weilheim ermittelt. (nf)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall auf B 463

Am Donnerstagabend ist es in Laufen kurz nach dem Tunnelportal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger BMW-Fahrer befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 22.10 Uhr die Balinger Straße mit der Absicht, hinter dem Tunnel nach links auf die B 463 in Richtung Albstadt einzubiegen. Beim Linksabbiegen übersah er den vorfahrtsberechtigen Lkw, der auf der B 463 von Lautlingen in Richtung Balingen fuhr. Durch die Kollision zog sich der BMW-Lenker nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem nicht mehr fahrbereiten Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der 44-jährige Lenker des Mercedes Lkw überstand das Unfallgeschehen unverletzt, an seinem Actros wird der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (tr)

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