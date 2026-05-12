POL-RT: Verkehrsunfall
Reutlingen (ots)
Filderstadt (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt
Ein Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Bonlanden nach einer Kollision mit einem Pkw verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen sechs Uhr fuhr der 31-jährige Radfahrer die Unterdorfstraße in Richtung Kanalstraße und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (tr)
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