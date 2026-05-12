POL-RT: Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Wendlingen (ES): Mit Gullydeckel Scheibe eingeworfen (Zeugenaufruf) Im Zeitraum von Montag, ein Uhr, bis in der Früh gegen sieben Uhr, haben Unbekannte ein Schaufenster in der Unterboihinger Straße beschädigt. Der oder die Täter hoben insgesamt zwei Gullydeckel aus dem Straßenbelag und warfen diese gegen das Schaufenster eines Geschäfts. Die Verglasung hielt dem möglichen Einbruchsversuch stand, dennoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 ...

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