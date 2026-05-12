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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Bonlanden nach einer Kollision mit einem Pkw verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen sechs Uhr fuhr der 31-jährige Radfahrer die Unterdorfstraße in Richtung Kanalstraße und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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