Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen und Waffe beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft (Hechingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge ist am Samstag, den 9. Mai 2026, ein 27-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden Drogen, ein Messer und eine Pistole aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Am Samstag war die Polizei alarmiert worden, weil der 27-Jährige in einer Wohnung in Hechingen in Streit mit Angehörigen geraten war und hiernach selbst den Notruf gewählt hatte. Offenbar war es in der Wohnung, ausgehend vom Tatverdächtigen, zu einer Bedrohungssituation mit einer Waffe gekommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten 200 Gramm Haschisch, ein Einhandmesser und eine Luftdruckpistole am Körper des Tatverdächtigen zugriffsbereit auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

Noch am selben Tag wurde der 27-jährige, der die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft besitzt, der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Diese erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Drogen dauern an. (tr)

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