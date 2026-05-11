PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen und Waffe beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft (Hechingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge ist am Samstag, den 9. Mai 2026, ein 27-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden Drogen, ein Messer und eine Pistole aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Am Samstag war die Polizei alarmiert worden, weil der 27-Jährige in einer Wohnung in Hechingen in Streit mit Angehörigen geraten war und hiernach selbst den Notruf gewählt hatte. Offenbar war es in der Wohnung, ausgehend vom Tatverdächtigen, zu einer Bedrohungssituation mit einer Waffe gekommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten 200 Gramm Haschisch, ein Einhandmesser und eine Luftdruckpistole am Körper des Tatverdächtigen zugriffsbereit auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

Noch am selben Tag wurde der 27-jährige, der die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft besitzt, der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Diese erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Drogen dauern an. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 11:45

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Tätlicher Angriff; Raubdelikt

    Reutlingen (ots) - Grafenberg (RT): In den Gegenverkehr geraten Vier Verletzte und ein Sachschaden von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der B313 zwischen Metzingen und Grafenberg ereignet hat. Eine 53-Jährige befuhr gegen 14.35 Uhr mit ihrer Mercedes B-Klasse die Bundestraße von Metzingen kommend, als sie aus noch ungeklärter Ursache rund 100 Meter vor dem ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 12:00

    POL-RT: Brände, Unfälle, Passanten angegriffen

    Reutlingen (ots) - Brennende Mülltonnen Am späten Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, setzte ein bislang unbekannter Täter mehrere Mülltonnen in den Ortsteilen Storlach und Voller Brunnen in Brand. Betroffen waren die Mittnachtstraße, die Schweidnitzer Straße und die Beuthener Straße. Einer Anwohnerin fiel eine unbekannte Person auf, die sich mit einem Kanister in der Hand an einem der Brandobjekte aufhielt. Eine sofort ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 11:30

    POL-RT: Rettungseinsatz; Unliebsamer Fahrgast; Raubdelikte

    Reutlingen (ots) - Filderstadt (ES): Außergewöhnlicher Rettungseinsatz In der Nacht zum Samstag sind Feuerwehr und Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Bonländer Hauptstraße ausgerückt. Gegen 22.45 Uhr teilten zwei Kinder einer geführten, ausländischen Reisegruppe ihrer erwachsenen Begleitperson mit, dass sich die Tür zu ihrem Hotelzimmer nicht mehr öffnen lässt. Die Kinder im Alter von 12 und 13 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren