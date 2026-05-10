Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfälle, Passanten angegriffen

Reutlingen (ots)

Brennende Mülltonnen

Am späten Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, setzte ein bislang unbekannter Täter mehrere Mülltonnen in den Ortsteilen Storlach und Voller Brunnen in Brand. Betroffen waren die Mittnachtstraße, die Schweidnitzer Straße und die Beuthener Straße. Einer Anwohnerin fiel eine unbekannte Person auf, die sich mit einem Kanister in der Hand an einem der Brandobjekte aufhielt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief jedoch erfolgslos. Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr mit insgesamt drei Löschfahrzeugen und 18 Einsatzkräften konnten die Mülltonnen rasch gelöscht werden. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise.

Reutlingen (RT): Passanten und Polizeibeamte angegriffen

Am Samstagabend ist es in der August-Lämmle-Straße unter anderem zu Widerstandshandlungen gegen mehrere Polizeibeamte gekommen. Gegen 20.00 Uhr wurde durch eine Zeugin der Notruf gewählt, als sie eine männliche Person dabei beobachtete wie er einem 68-jährigen Fußgänger ins Gesicht schlug und ein in unmittelbarer Nähe geparktes Fahrzeug beschädigte. Auf seinem weiteren Weg beleidigte der 36-jährige Aggressor noch eine 28-Jährige und schlug einem weiteren 37-Jährigen ins Gesicht. Beim Eintreffen des Streifenwagens verhielt er sich den Einsatzkräften gegenüber ebenfalls unkooperativ. Gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen setzte er sich vehement zur Wehr und spuckte einem Polizeibeamten ins Gesicht. Der Täter wurde im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt, wo er noch einen Pfleger bedrohte. Die Ermittlungen dauern an.

Sonnenbühl (RT): Radfahrer verstorben

Ein 54-jähriger lebloser Pedelec-Fahrer wurde am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Erpfingen und Guppenloch-Hart auf Gemarkung Sonnenbühl von einem Zeugen aufgefunden. Trotz sofortig eingeleiteter Reanimation konnte der hinzugerufene Notarzt letztendlich nur noch den Tod feststellen. Nach den bisherigen Ermittlungen führten medizinische Probleme zum Tod des Fahrradfahrers. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lichtenstein (RT): Fahrzeugbrand mit zeitweiser Vollsperrung der Holzelfinger Steige

Aufgrund eines technischen Defekts ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Fahrzeugbrand in Unterhausen gekommen. Gegen 02.40 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrzeuglenker eines Mercedes die Holzelfinger Straße in Fahrtrichtung Holzelfingen, als er Flammen aus dem Bereich der Vorderreifen bemerkte. Der Fahrer, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle abstellen und sich rechtzeitig entfernen, sodass er unverletzt blieb. Bei Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand zügig ablöschen. Während der Löscharbeiten, sowie der im Anschluss folgenden Fahrbahnreinigung musste die Holzelfinger Steige vollständig gesperrt werden. Der Schaden am ausgebrannten Pkw beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Dieser wurde im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen von der Örtlichkeit geborgen. Sowohl die Fahrbahn, als auch die Bushaltestelle, welche vorübergehend gesperrt werden muss, wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Münsingen (RT): Brand in einem Wohn-/Geschäftshaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagabend zu einem rauchenden Gebäude "Beim Unteren Tor" alarmiert worden. Gegen 18.30 Uhr meldete ein Bürger über Notruf, dass Rauch aus einem Gebäude aufsteigt, in welchem auch ein Blumengeschäft untergebracht ist. Die Bewohner hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruch nicht im Gebäude auf. Während den Löscharbeiten stürzte der Dachstuhl des Gebäudes ein. Die Bewohner wurden durch die Stadt Münsingen anderweitig untergebracht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300.000 Euro. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen, 40 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache und den Hintergründen aufgenommen.

Kirchheim/Teck (ES): Imbisswagen brennt aus

Ein Imbisswagen-Anhänger ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Güterbahnhofgelände am Kirchheimer Bahnhof vollständig ausgebrannt. Mehrere Verkehrsteilnehmer und Passanten teilten um kurz nach fünf Uhr über Notruf den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr eine größere, schwarze, aufsteigende Rauchwolke über dem Bahnhof Kirchheim mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Imbisswagen-Anhänger auf dem Gelände des Güterbahnhofs bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die genaue Höhe des Schadens, sowie die Brandursache, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Kirchheim aufgenommen. Spezialisten der Kriminaltechnik waren vor Ort und sicherten Spuren.

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung auf Spielplatz

Am Samstagmittag ist es in Tübingen in der Heinlenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 13.00 Uhr teilte ein 35-jähriger der Polizei mit, dass es beim dortigen Spielplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 43-jährigen Mann kam. Im Vorfeld wurde die 32-jährige Ehefrau des 35-jährigen in einem Streitgespräch beleidigt, nachdem sie den 42-jährigen bat auf dem Spielplatz keinen "Joint" herzustellen. Der hinzugerufene Ehemann stellte den Beleidiger zur Rede, woraufhin die Situation eskalierte. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Parteien. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen hat das Polizeirevier Tübingen übernommen.

Albstadt (ZAK): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag zugezogen. Der 26-jährige Lenker befuhr kurz nach 12.00 Uhr mit seiner 1000er BMW die K7145 von Tieringen kommend in Richtung Laufen an der Eyach. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Baum. Der verletzte Motorradfahrer wurde im Anschluss durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war weiter die Bergwacht unterstützend im Einsatz.

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