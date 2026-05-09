Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rettungseinsatz; Unliebsamer Fahrgast; Raubdelikte

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Außergewöhnlicher Rettungseinsatz

In der Nacht zum Samstag sind Feuerwehr und Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Bonländer Hauptstraße ausgerückt. Gegen 22.45 Uhr teilten zwei Kinder einer geführten, ausländischen Reisegruppe ihrer erwachsenen Begleitperson mit, dass sich die Tür zu ihrem Hotelzimmer nicht mehr öffnen lässt. Die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren waren somit eingeschlossen. Nachdem es sowohl dem hinzugerufenen Personal, als auch der alarmierten Feuerwehr nicht gelang, die Türe technisch zu öffnen, wurden die Kinder schließlich wohlbehalten über eine Drehleiter aus dem vierten Obergeschoss des Hotels gerettet. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es unklar, was zu dem technischen Defekt der Tür geführt haben könnte.

Denkendorf (ES): Unliebsamer Fahrgast

Gleich wegen mehrerer Straftaten muss sich ein 46 Jahre alter Mann verantworten, nachdem er im Linienbus 119 aggressiv aufgetreten ist. Gegen 20.15 Uhr bedrohte der Mann im Zuge eines Streitgespräches, insgesamt elf Fahrgäste im Bereich der Vogelsangstraße mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Zuvor hatte er bereits einen Nothammer in Richtung der anwesenden Personen geworfen. Der Busfahrer konnte die Situation beruhigen und die Fahrt bis in die Maillestraße nach Esslingen fortsetzten, wo der unliebsame Fahrgast von einer Streife des Polizeireviers Esslingen kontrolliert wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um ein Tierabwehrspray in Form einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe handelte. Nachdem ihm dieses abgenommen wurde, durfte der 46-Jährige seinen Weg fortsetzen.

Tübingen (TÜ): Räuberische Erpressung

Das Kriminalkommissariat Tübingen hat Ermittlungen gegen zwei 17-Jährige aufgenommen, die in der Nacht zum Samstag mehrere Straftaten begangen haben. Gegen 0.20 Uhr forderte das Duo zunächst von einem 16-Jährigen eine Packung Zigaretten. Als dieser sich weigerte, versetzte ihm einer der Täter einen Faustschlag ins Gesicht. Aus Angst vor weiteren Schlägen händigte der Jugendliche die geforderte Packung Zigaretten sowie ein Feuerzeug aus. Die beiden Täter entfernten sich in Richtung Hauptbahnhof. Auf ihrem Weg dorthin sprachen sie in gleicher Manier zwei 18-Jährige an und forderten ebenfalls Zigaretten. Als diese der Aufforderung nicht nachkamen, wurden sie ebenfalls geschlagen. Ohne Beute setzten die Täter ihre Flucht fort, bevor sie schließlich von Kräften des Kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienstes angetroffen, kontrolliert und der Polizei zugeführt werden konnten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durften die Täter zunächst ihren Weg fortsetzen, ehe sie gegen 1.30 Uhr erneut im Zuge eines Körperverletzungsdelikts in der Uhlandstraße in Erscheinung traten. Hierbei schlugen sie nach derzeitigem Kenntnisstand nach vorangegangener Streitigkeit auf einen 18-Jährigen ein. Eine zunächst unbeteiligte, ebenfalls 18-Jährige, griff unter Androhung des Einsatzes von Pfefferspray ein, woraufhin sie offenbar angespuckt wurde. Die erneut hinzugezogene Polizei nahm die beiden Täter schließlich in Gewahrsam und übergab sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell