Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz zum Fahndungs- und Sicherheitstag; Einbruch in Haigerloch-Bittelbronn

Reutlingen (ots)

Verstärkte Polizeipräsenz und Kontrollen im Rahmen des Fahndungs- und Sicherheitstags 2026

Mit verstärkten Präsenz- und Kontrollmaßnahmen hat sich auch das Polizeipräsidium Reutlingen am Mittwoch am länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag 2026 beteiligt. Mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Bundespolizei und städtischen Mitarbeitern wurde dabei an den örtlichen Schwerpunkten Reutlingen und Filderstadt mit rund 40 eingesetzten Beamtinnen und Beamten ganz gezielt die Sicherheit im öffentlichen Raum überwacht und sichtbar erhöhte Präsenz gezeigt. Bei den rund 250 Personen- und Fahrzeugkontrollen wurden über zwei Dutzend Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt, darunter Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Jugendschutzgesetz. So stellten die Einsatzkräfte bei den Kontrollen zehn Messer und eine Schreckschusswaffe fest. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Außerdem vollstreckten die Beamtinnen und Beamten drei Haftbefehle. Das Polizeipräsidium Reutlingen wird derartige Kontrollmaßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der objektiven Sicherheitslage sowie zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft lageorientiert und zielgerichtet durchführen.

Zusatzinformationen:

Grundlage des Sicherheitstags ist die Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum, die 2019 von den Innenministern der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterzeichnet wurde. (mr)

Haigerloch (ZAK): Einbrecher in Bittelbronn unterwegs

Mehrere Einbrecher haben am helllichten Freitag in Bittelbronn ihr Unwesen getrieben. Gegen 13.40 Uhr näherten sich nach derzeitigem Kenntnisstand drei Unbekannte einem Wohnhaus im Trillfinger Weg, wobei einer der Männer anschließend gewaltsam über ein Kellerfenster in das Gebäude eindrang. Dort stieß der Kriminelle auf den Bewohner, worauf er wieder ins Freie flüchtete und zusammen mit seinen Komplizen in Richtung Albblick davonrannten. Das Trio konnte trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

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