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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach gefährlicher Körperverletzung: Tatverdächtiger in Haft - Nusplingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung ist am Mittwochnachmittag (06.05.2026) ein 35-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Dem Mann wird zur Last gelegt, einen Bekannten mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge soll der 35-Jährige am frühen Mittwochmorgen, gegen ein Uhr, einen 40 Jahre alten Bekannten in einer gemeinsam bewohnten Arbeiterunterkunft am Marktplatz in Nusplingen mit einem Messer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt haben. Außerdem soll er den Geschädigten mit Schlägen traktiert haben.

Ein Zeuge verständigte mehrere Stunden später den Rettungsdienst, woraufhin auch die Polizei hinzugezogen wurde. Der Verletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte noch vor Ort. Ebenso wurden zwei Messer, bei denen es sich bei einem um das Tatmittel handeln könnte, beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 35-jährige polnische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, am Donnerstag (07.05.2026) dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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