Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers-Asberg/Duisburg-Altstadt: Verfolgungsfahrt - Flüchtiger Pkw landet auf dem Dach

Polizei Duisburg sucht Zeugen

Moers-Asberg/Duisburg-Altstadt (ots)

Am Dienstagmittag (5. Mai, 14 Uhr) flüchtete ein 24-Jähriger in einem Ford Fiesta vor der Polizei, verunfallte infolge seiner rasanten Fahrweise und landete auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz auf dem Dach.

Der Fall im Detail: Kriminalbeamte fuhren mit einem zivilen Streifenwagen über die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als ein Ford Fiesta mit erhöhter Geschwindigkeit verbotswidrig über die Bahnschienen mehrere Pkw überholte, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und forderten den Fahrer auf anzuhalten.

An einer rot zeigenden Ampel musste der Ford-Fahrer anhalten und der Beamte ergriff die Chance, stieg aus, näherte sich dem Fiesta und zeigte seinen Polizeidienstausweis. Der Fahrer schien davon sichtlich unbeeindruckt, zog sich die Kapuze ins Gesicht und fuhr schließlich los. Der Zivilpolizist nahm erneut die Verfolgung auf.

Auf dem Weg zum und im Bereich des Friedrich-Wilhelm-Platzes gefährdete der Flüchtige andere Verkehrsteilnehmer. Nur durch die aufmerksamen Reaktionen von Autofahrenden und Fußgängern konnten Kollisionen verhindert werden. Weil ein E-Scooter im Weg stand, umfuhr der 24-Jährige diesen und prallte gegen einen Stein, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete.

Die Kriminalbeamte stellte den Zivilwagen ab, ging zu dem verunfallten Fahrzeug und stellte fest, dass der kopfüber hängende 24-Jährige augenscheinlich unverletzt schien. Als Polizisten von der Wache Präsidium eintrafen, holten sie den Fahrer aus dem Fahrzeug und brachten ihn fixiert in einen Streifenwagen. Weil der Ford-Fahrer nach Alkohol roch, boten die Einsatzkräfte ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an, den er ablehnte. Aufgrund dessen brachten sie ihn zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Ford Fiesta gehörten, sondern zuvor gestohlen worden waren. Die zum Fahrzeug gehörenden Kennzeichen befanden sich in dem Wagen. Der Pkw wurde ebenfalls in der Zeit zwischen Montag (4. Mai, 21 Uhr) und Dienstag (5. Mai, 6:30 Uhr) von der Roderichstraße in Moers-Asberg zuvor gestohlen.

Die Polizisten stellten das Fahrzeug samt geklauter Kennzeichen sicher - deshalb war ein Abschleppwagen im Einsatz. Die Beamten nahmen den Unfall auf - für die Dauer sperrten sie die Umgebung ab. Nun befassen sich das Verkehrskommissariat 22 und das Kriminalkommissariat 36 der Duisburger Polizei mit dem Fall. Ebenso ermittelt die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Wesel infolge des Pkw-Diebstahls. Die Ermittlungen - insbesondere ob der Fahrer mit dem besonders schweren Fall des Diebstahls des Pkw in Moers in Verbindung steht - dauern weiterhin an.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die als Verkehrsteilnehmende infolge des verbotenen Einzelrennens gefährdet, behindert und beeinträchtigt wurden. Kontaktieren Sie die Ermittler des Verkehrskommissariats 22 unter der Rufnummer 0203 2800. Wegen des Vorwurfs des Diebstahls stellte die Zweigstelle Moers der Staatsanwaltschaft Kleve einen Haftbefehlsantrag gegen den Beschuldigten, über den nun zunächst der zuständige Ermittlungsrichter entscheiden muss.

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