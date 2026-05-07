Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Gaststätte; Alkoholisiert und unter Drogen auf dem E-Scooter

Reutlingen (ots)

Mit Pedelec gegen Auto geprallt

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer, der am Mittwochabend an der Einmündung Kaiserstraße / Beutterstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 32-Jährige war gegen 21 Uhr verkehrswidrig mit seinem Pedelec auf dem rechten Gehweg der Kaiserstraße in Richtung Urbanstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er vom Gehweg herunter in die Beutterstraße einfahren, um diese zu überqueren und anschließend seine Fahrt auf dem Gehweg der Kaiserstraße fortzusetzen. Weil er aber nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, prallte er seitlich gegen die linke Fahrzeugfront eines Skoda Fabia. Dessen 40 Jahre alte Fahrer war an die Einmündung herangefahren und hatte dort gehalten, um dem auf der Fahrbahn heranfahrenden Verkehr auf der Kaiserstraße die Vorfahrt zu gewähren. Bei der Kollision wurde der Radler über die Motorhaube des Autos hinweg auf die Fahrbahn abgeworfen und leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden am Skoda wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Am Pedelec, an dem an der Front keinerlei Beleuchtung angebracht war, war augenscheinlich kein Sachschaden entstanden. (cw)

Reutlingen (RT): Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag auf der Rommelsbacher Straße ereignet hat. Eine 69-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit ihrem Opel Mokka auf der rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel auf die linke Spur übersah sie eine dort mit ihrem BMW iX2 fahrende 20-Jährige, sodass es zur Kollision kam. Durch die ausgelösten Airbags verletzte sich die 20 Jahre alte Frau leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (nf)

Reutlingen (RT): In Gaststätte eingebrochen

Auf den Inhalt eines Spielautomaten hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Gartenstraße eingebrochen ist. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Kriminelle zwischen 3.10 Uhr und 4.20 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben. In der Folge machte er sich am Spielautomaten zu schaffen, brach ihn auf und plünderte ihn aus. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen (RT): Kind auf Pocketbike verunglückt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag zugezogen. Der Junge befuhr gegen 16.15 Uhr auf einem nicht zugelassenen und unversicherten Pocketbike die Hintere Gasse in Richtung Reichenaustraße. In die dortige Einmündung fuhr er offenbar ungebremst ein, worauf es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Tesla eines 43-Jährigen kam. Das Kind stürzte dabei vom Pocketbike auf die Straße und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Jungen. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf circa 3.000 Euro. Das Zweirad war augenscheinlich unbeschädigt geblieben. Dieses wurde von den Beamten beschlagnahmt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rotlicht missachtet

Die Missachtung einer roten Ampel ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend im Bereich des Flughafens ereignet hat. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Audi A4 die L1192 von Stuttgart kommend in Richtung Esslingen. An der Einmündung der Brücke 53a, welche über die A8 führt, missachtete der junge Mann die für ihn anzeigende rote Ampel. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Gelenk-Bus, welcher von der Brücke 53a auf die L1192 in Richtung Stuttgart abbiegen wollte. Der 21-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin, sowie zwei Fahrgäste im Bus wurden leicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste aufgrund des entstandenen wirtschaftlichen Totalschadens abgeschleppt werden. Am Gelenk-Bus entstand ebenfalls ein Schaden von circa 20.000 Euro. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst unterstützen ebenfalls vor Ort. (nf)

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert und unter Drogen unterwegs

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 50-Jähriger entgegen, den die Polizei am Mittwochabend am Europaplatz aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann war gegen 18.45 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, weil er aus Richtung Poststraße kommend auf einem E-Scooter ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kontrolle schlug den Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ob er berechtigt im Besitz des E-Scooters war, ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. (cw)

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