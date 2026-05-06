Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Auffahrunfall

Auf rund 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Dienstagabend bei einem Auffahrunfall in der Schieferstraße entstanden ist. Ein 19-Jähriger war gegen 21 Uhr mit seinem Audi A3 auf dem Zubringer von der Sondelfinger Straße herkommend unterwegs. Beim Einordnen vom Beschleunigungsstreifen in die Schieferstraße orientierte er sich auf den von hinten heranfahrenden Verkehr. Dabei übersah er, dass ein vorausfahrender 58-Jähriger mit seinem Ford Focus am Ende des Beschleunigungsstreifens verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Audi ins Heck des Ford. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (cw)

Dettingen (RT): Verkehrsunfall mit Personenschaden auf B 28 (Zeugenaufruf)

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat am Dienstagnachmittag zu einer zeitweisen Vollsperrung der B 28 geführt. Gegen 14.30 Uhr war ein 81 Jahre alter Mann mit einem VW Tiguan auf der Bundesstraße von Bad Urach herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Etwa auf Höhe der Abfahrt Metzingen-Neuhausen geriet er nach derzeitigem Kenntnisstand aus noch unbekannter Ursache langsam und stetig auf die Gegenfahrspur. Zur Vermeidung eines Frontalzusammenstoßes wich ein entgegenkommender 57-Jähriger mit seinem Nissan Qashqai nach rechts in den Grünstreifen aus. Dennoch kam es zur seitlichen Kollision zwischen den Autos, wodurch der Nissan um die eigene Achse gedreht wurde. Beim Zusammenstoß zog sich der 57-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 25.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine rund 30-minütige Vollsperrung der B 28 erforderlich. Die Sperrung der Spur in Richtung Bad Urach musste für weitere 30 Minuten aufrechterhalten werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (mr)

Wernau (ES): Bei Sturz schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Dienstagnachmittag erlitten. Der 29-Jährige befuhr gegen 14.40 Uhr den parallel zur B 313 verlaufenden Radweg in Richtung Köngen/Wendlingen und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Mössingen (TÜ): Seniorin betrogen (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Mössingen ist am Dienstag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. In einem Telefonat gab sich eine Unbekannte als Kriminalbeamtin aus und gaukelte der Frau die frei erfundene Geschichte von einer teilweise festgenommenen Einbrecherbande in der Nachbarschaft vor. Auf einer beim Täter aufgefundenen Liste sei auch der Name der Seniorin vermerkt gewesen. So versetzte die Kriminelle die Mössingerin in Angst um ihr Hab und Gut und fragte sie nach deren Wertgegenständen. Die Geschädigte schenkte den Angaben Glauben, worauf ein Komplize der Anruferin, der sich auch als Polizeibeamter ausgab, bei der Seniorin zuhause erschien. Dieser nahm diverse Schmuckstücke in fünfstelligem Wert an sich und suchte dann fluchtartig das Weite. Der Abholer ist circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Er hat schwarze, kurze Haare mit kleinen Locken und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt. Bekleidet war der Kriminelle mit einer schlammfarbenen Hose und einem bräunlichen Pullover. Zeugen, die am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, im Bereich Breite Straße / Mörikestraße / Zollernstraße / Otto-Merz-Straße in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473 / 9521-0 beim Polizeiposten Mössingen zu melden. Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

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