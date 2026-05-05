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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Kokain ist am Mittwoch, den 29. April 2026, ein 39-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Durch anderweitige Ermittlungen in der Rauschgiftszene war der 39-Jährige ins Visier der Drogenfahnder geraten. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Bei der Vollstreckung des Beschlusses fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten bei dem Mann rund 20 Gramm Kokain sowie ein zugriffbereites Messer.

Der 39-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit noch nicht abschließend geklärt ist, wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft sowie den Absatzwegen der Drogen dauern an. (nf)

Rückfragen bitte an:

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1115

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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