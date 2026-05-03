Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verletzte Person, Vor Polizei geflüchtet, Verkehrsunfälle, Psychisch auffällige Personen, Brandgeschehen

Reutlingen (ots)

Mit unbekanntem Gegenstand verletzt (Zeugenaufruf)

Leichte Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Samstagmittag in der Reutlinger Innenstadt, nachdem er von einem kleinen Stahlkügelchen getroffen worden war. Gegen 12.15 Uhr teilte ein 55-Jähriger über Polizeinotruf mit, dass er im Bereich des Parkplatzes Karlstraße, Ecke Bahnhofstraße, zum Parkscheinautomaten gegangen sei und plötzlich von einem unbekannten Gegenstand im Bauchbereich getroffen wurde. Hierbei erlitt er Schmerzen, die nicht weiter ärztlich versorgt werden mussten. Aus seiner Oberbekleidung fiel nach diesem Beschuss anschließend ein kleines Stahlkügelchen zu Boden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen vom Vorfall, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Gomadingen (RT): Verfolgungsfahrt (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend hat ein Rollerfahrer versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 18.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei ein Kleinkraftrad auf, das mit zwei Personen besetzt war. Dieses fuhr von Bernloch in Richtung Gomadingen und hielt trotz Aufforderungen zum Anhalten nicht an. Am Gestütshof in Offenhausen überholte der Flüchtige andere Fahrzeuge an unübersichtlichen Kurven und fuhr weiter in Richtung Engstingen davon. Kurz danach wendete er sein Fluchtfahrzeug und geriet im Bereich des Gestütshof außer Sicht der Polizeistreife. Etwa eine halbe Stunde später meldete eine Passantin den Roller aufgrund seiner auffälligen Fahrweise, welcher daraufhin gegen 18.40 Uhr durch dieselbe Streifenbesatzung erneut gesichtet werden konnte. Auch hier schlugen Anhalteversuche fehl, und der Fahrer flüchtete schließlich auf der B 312 in Fahrtrichtung Engstingen. Kontrollversuche im Bereich von Engstingen durch einen weiteren Streifenwagen misslangen, woraufhin die Personen mit dem Kraftrad mit hoher Geschwindigkeit über Wald- und Wiesenwege bis zum Solar-Park auf der Haid flüchteten. Dort konnte das Fahrzeug schlussendlich unerkannt entkommen. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen kam zudem eine polizeiliche Drohne zum Einsatz. Zeugen oder Geschädigte der rücksichtslosen Fahrmanöver des Rollerfahrers werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei in Tübingen zu melden.

St. Johann (RT): Mann von eigenem Traktor überrollt

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Unfall an einer Biogasanlage erlitten. Ein 58-jähriger Mann hielt sich am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr, außerhalb seines Traktorgespannes auf und führte Arbeiten durch. Der Motor des Traktors lief und die Feststellbremse war nicht angezogen. Durch das Gefälle vor Ort geriet das Gespann, bestehend aus Zugmaschine und Anhänger, in Bewegung und erreichte nach geschätzten 20 Meter einen abgestellten Pkw. Diesen Pkw, einen Opel Zafira, schob das Gespann vor sich her und prallte circa 70 Metern weiter gegen einen Baum. Dieser wurde hierbei umgedrückt und der Traktor kam zum Stehen. Nach bisherigen Erkenntnisstand wollte der 58-jährige Mann noch auf den Traktor aufspringen, um diesen abzubremsen, wurde jedoch bei diesem Versuch überrollt. Der Mann konnte noch selbstständig die Rettungskräfte verständigen. Durch den Unfall wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Der Sachsachen vor Ort beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat zur Feststellung des genauen Unfallhergangs die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Widerstand geleistet

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Samstagmittag in den Bereich der Schelztorstraße Ecke Kandlerstraße ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr meldeten Anrufer über den Notruf einen oberkörperfreien Mann, der offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand war. Der 26-Jährige wurde durch Passanten in einem Parkhaus und anschließend an einem Seniorenzentrum rennend und schreiend festgestellt. Von den Polizeibeamten, welche den jungen Mann aufgrund der eingegangenen Hinweise antrafen, ließ er sich nicht beruhigen. Schlussendlich wurde er wegen seiner aggressiven Verhaltensweise zum Polizeirevier Esslingen transportiert. Der 26-Jährige war nicht zur beruhigen und musste schließlich unter Einbindung eines Notarztes und eines Rettungswagens in eine Fachklinik verbracht werden. Nach derzeitigem Stand blieben sowohl die Polizeibeamten als auch der 26-Jährige unverletzt.

Tübingen (TÜ): Psychisch auffällige Person

Ein offenbar in psychischem Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Samstagmorgen von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Gegen 05.20 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin verständigt, da eine männliche Person in der Südstadt Einrichtungsgegenstände von ihrem Balkon auf die Straße und parkende Fahrzeuge geworfen hatte. Hierbei wurden unter anderem zwei Fahrzeuge, darunter ein VW und ein Renault, leicht beschädigt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 5.000 Euro. Eine Kontaktaufnahme mit dem 40-Jährigen konnte nicht erfolgen, da sich dieser weigerte, die Tür zu öffnen und mit den Polizeibeamten zu sprechen. Die Polizei musste daraufhin die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Schlussendlich konnte der Mann in der Wohnung angetroffen und später in einer Fachklinik untergebracht werden. Bei diesen Einsatzmaßahmen wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen.

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Pkw auf der Bundesstraße 28 ist die Polizei am Samstagmorgen gerufen worden. Gegen 06.30 Uhr war ein 55-jähriger Mann mit seinem Pkw VW Golf auf der Bundesstraße von Kiebingen in Richtung Wendelsheim unterwegs, als ein Tier die Fahrbahn querte. Beim Ausweichversuch verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich überschlug und dann auf Höhe der Abfahrt Wurmlingen im Graben landete. Zwei Passanten halfen dem unverletzten Mann aus seinem Fahrzeug, welcher anschließend über die dortigen Felder zu Fuß flüchtete. Am Pkw entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro und es musste abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Fahndungsmaßnamen unter Einbindung einer Polizeidrohne und Ermittlungen des Polizeireviers Rottenburg führten schließlich zum Antreffen des Unfallverursachers, welcher unter Alkoholeinwirkung stand. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten und er sieht sich nun einer Strafanzeige entgegen.

Meßstetten (ZAK): Kleinbrand greift auf Haus über

Am Sonntagmorgen ist es in Meßstetten-Tieringen zu einem Gebäudebrand gekommen. Gegen 03.20 Uhr stellte eine 30-jährige Mieterin bei der Sichtung der Überwachungskameras über ihr Mobiltelefon einen rauchenden Karton am Mehrfamilienhaus fest. Hier war ein verpackter Whirlpool mit der dazugehörigen Elektronik gelagert. Bereits beim Eintreffen der verständigten Feuerwehr hatte sich das Feuer auf das Gebäude ausgebreitet, weshalb sogar das Dach des Hauses teilweise abgetragen werden musste. Weiterhin wurde durch den Brand eine geparkte Mercedes C-Klasse eines anderen Mieters beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 120.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Als mögliche Brandursache vermutet die Feuerwehr einen defekten Akku am Whirlpool. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Polizeiposten Meßstetten übernommen.

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