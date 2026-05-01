Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Besucher in Falkensteiner Höhle verstorben

Reutlingen (ots)

Grabenstetten (RT): Besucher in Falkensteiner Höhle verstorben

Ein 61-jähriger Mann, der mit einer Gruppe an einer geführten Tour in die Falkensteiner Höhle teilgenommen hat, ist am Freitagmittag in Folge eines medizinischen Notfalls verstorben. Hinweise auf Fremdverschulden oder ein vorwerfbares Verhalten Dritter ergaben sich nicht. Die Polizei wurde gegen 10:30 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Feuerwehren Grabenstetten und Bad Urach, die Höhlenrettung, die Bergwacht und der Rettungsdienst aufgrund eines Hinweises auf eine hilfsbedürftige Person rund 1.300 Meter im Höhleninneren alarmiert worden waren. Aufgrund der schwierigen örtlichen Gegebenheiten in der Höhle wurden im weiteren Verlauf zahlreiche Einsatzkräfte nachalarmiert. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort eingesetzt. Gegen 14 Uhr wurde bekannt, dass der 61-jährige Mann trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen in der Höhle verstorben war. Alle anderen acht Höhlenbesucher konnten die Höhle zwischenzeitlich eigenständig und unverletzt verlassen. Sie werden durch den Notfallnachsorgedienst betreut. Die Bergung des 61-Jährigen wird aufgrund der erschwerten Umstände voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden andauern. Die L 1211 entlang der Falkensteiner Höhle musste aufgrund der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen zwischen Grabenstetten und Bad Urach über mehrere Stunden zunächst durch die Feuerwehr und im weiteren Verlauf durch die Straßenmeisterei Eningen unter Achalm voll gesperrt werden. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Bergungsmaßnahmen wird die Sperrung noch auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell