Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle teils mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Schwer verletzt wurde ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Graf-Wolfegg-Straße / Pfeiferstraße ereignet hat. Ein 63-Jähriger war gegen 9.20 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Pfeiferstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Graf-Wolfegg-Straße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der Radler so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Albstadt (ZAK): Zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs

Nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieben zwei 15 Jahre alte Mädchen, von denen eine am Donnerstagmittag an der Einmündung Buchentalstraße / Landhausstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Ein 82-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit seinem BMW X3 auf der Buchentalstraße in Richtung Hechinger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Landhausstraße einbiegen. Dies zeigte er auch ordnungsgemäß und rechtzeitig an. Ein 15-Jährige, die mit ihrem E-Scooter hinter dem BMW fuhr, übersah dies wohl und versuchte zur gleichen Zeit den BMW links zu überholen, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei stürzte die 15-Jährige und auch ihre gleichaltrige Mitfahrerin, die verkehrswidrig mit auf dem E-Scooter gefahren war. Augenscheinlich blieben beide Mädchen unverletzt, wurden aber dennoch nachfolgend von einem Elternteil vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am BMW wird auf etwa 3.000 Euro, der Sachschaden am Roller auf rund 100 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Auf Parkplatz gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen gestürzt und dabei verletzt worden. Der 35-Jährige war Zeugenangaben zufolge ohne Helm kurz vor sieben Uhr mit seinem Kraftrad auf einem Parkplatz in der Straße Wasserwiesen unterwegs, kam zu Fall und schlitterte mehrere Meter weit. Die erlittenen Verletzungen des Mannes wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte der 35-Jährige ab. Der Schaden am Motorrad dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (mr)

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