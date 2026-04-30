Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach räuberischem Diebstahl in Haft

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES):

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Ostfildern gegen einen 26-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt eine Angestellte, die ihn ertappt hatte, verletzt zu haben, um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, war der 26-Jährige in einem Drogeriemarkt im Stadtteil Scharnhauser Park von zwei Mitarbeiterinnen beim Diebstahl dreier Parfüms im Wert von mehreren hundert Euro beobachtet worden. Als er darauf angesprochen und festgehalten wurde, riss er sich los, schlug wild und ungezielt um sich und versuchte, aus dem Geschäft zu flüchten. Dabei konnte er nach dem Kassenbereich von einer Mitarbeiterin und zwei noch unbekannten Zeugen festgehalten und zu Boden gebracht werden. Dabei fiel ihm eines der Parfüms aus der Hose, das er wohl zuvor unbemerkt eingesteckt hatte. Trotz der heftigen Gegenwehr, bei der die Mitarbeiterin leicht verletzt wurde, gelang es, den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten.

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte, der wegen Eigentumsdelikten bereits vorbestraft ist und unter Bewährung stand, wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der algerische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

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