Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Betrugsdelikte, Einbruch

Reutlingen (ots)

Seniorin betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Reutlingen ist am Dienstag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. In einem Telefonat gab sich ein Krimineller als Polizeibeamter aus und gaukelte der Frau die frei erfundene Geschichte von einer teilweise festgenommenen Einbrecherbande in der Nachbarschaft vor. Zur angeblichen Sicherung ihres Vermögens forderte der Unbekannte die Seniorin auf, ihr Bargeld der "Polizei" zu übergeben. Die in Sorge um ihr Hab und Gut versetzte Geschädigte schenkte den Angaben Glauben und übergab an ihrer Anschrift eine fünfstellige Summe an einen Komplizen des Anrufers. Später flog der Betrug auf. Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

Münsingen (RT): Verletzte bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Mittwochnachmittag in Böttingen gekommen. Gegen 17 Uhr war eine Suzuki-Lenkerin auf der Steigstraße in Richtung der Straße Fakelau unterwegs. Im Begegnungsverkehr kam es zur Kollision mit einem Kleinkraftrad-Lenker wobei dieser auf die Motorhaube des Autos aufgeladen wurde. Ein dem Roller nachfolgender Leichtkraftrad-Lenker kam beim noch rechtzeitigen Abbremsen zu Fall. Beide Zweirad-Fahrer wurden beim Unfall verletzt. Ersterer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden an den Fahrzeugen auf circa 14.500 Euro. (mr)

Bad Urach (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 211 ereignet. Gegen 15.40 Uhr war ein 65 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landesstraße hinter einem Transporter eines 31-Jährigen in Richtung Bad Urach unterwegs. Beim Abbremsen des Transporters kollidierte der Motorradfahrer mit dem Heck des Ford Transit und stürzte zu Boden. Mit nach ersten Erkenntnissen zufolge schweren Verletzungen wurde der Biker vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den Fahrzeugen auf circa 15.000 Euro belaufen. Das Motorrad wurde abgeschleppt. (mr)

Pfullingen (RT): Seniorin um Geld und Wertsachen von hohem Wert betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Pfullingen ist im Laufe des Mittwochs von dreisten Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um eine sechsstellige Summe an Bargeld und Wertgegenständen gebracht worden. In einem Telefonat gaukelte ein Unbekannter vor, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Bezahlung einer Kaution vor einer Inhaftierung bewahrt werden. Die in Sorge versetzte Geschädigte schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab am Nachmittag an Komplizen des Anrufers mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Schmuck, Gold- und Silberbarren. Später flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (ms)

Münsingen (RT): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend bei Münsingen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 18-Jährige war gegen 18 Uhr mit einer Mercedes-Benz B-Klasse auf der L 230 von Böttingen herkommend unterwegs. Beim Abbiegen auf die B 465 missachtete sie die Vorfahrt einer 32 Jahre alten VW-Lenkerin, die mit ihrem Polo die Bundesstraße von Oberheutal kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrerinnen, die daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurden. Die B-Klasse musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. (ms)

Neuffen (ES): Motorradfahrer in der Neuffener Steige verunglückt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend in der Neuffener Steige verunglückt und schwer verletzt worden. Der 21-Jährige befuhr gegen 20.15 Uhr mit einer BMW S 1000 RR die L 1250 von Hülben herkommend bergabwärts in Richtung Neuffen. In der ersten scharfen Rechtskurve am Beginn der Steige verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss krachte seine BMW gegen die Leitplanke und der junge Mann wurde etwa zehn Meter weit den Abhang hinunter geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste von der Bergwacht gerettet werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Um das Motorrad kümmerten sich Bekannte des 21-Jährigen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme und den Einsatzmaßnahmen der Bergwacht musste die Neuffener Steige für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. (ms)

Ostfildern-Ruit (ES): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Ruit in eine Klinik eingeliefert werden. Den ersten Ermittlungen der Esslinger Verkehrspolizei nach befuhr der 63-Jährige mit seinem Trekkingrad den asphaltierten Feldweg an der Stuttgarter Straße entlang. Dem Radler kamen ein zwölf Jahre altes Mädchen und zwei Freundinnen zu Fuß entgegen. Als der Radfahrer die Kinder passieren wollte, blieb er an der Zwölfjährigen hängen und fiel kopfüber zu Boden. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Das Mädchen blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. (ms)

Filderstadt (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Sielmingen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 13.40 Uhr wollte eine 63 Jahre alte Frau mit einem Mercedes von der Reutlinger Straße aus nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen auf dem linksseitigen Rad- und Fußweg fahrenden 46-Jährigen auf einem Pedelec. Bei der anschließenden Kollision und dem Sturz zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 4.600 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Bäckerei eingebrochen

Auf Bargeld hatten es wohl Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Bäckerei in der Tübinger Straße eingebrochen sind. Zwischen 19 Uhr und 3.20 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zum Geschäft. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen Tresor, den sie komplett aus der Wand hebelten und mitgehen ließen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unzureichender Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Balinger Straße im Stadtteil Frommern ereignet hat. Ein 76-Jähriger war gegen 19.10 Uhr mit seinem Volvo auf der Balinger Straße in Richtung Wilhelm-Kraut-Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 71-Jährige mit ihrem Seat verkehrsbedingt bremsen musste. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit seinem Volvo ins Heck des Seat. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt die 71-Jährige nach derzeitigen Kenntnissen leichte Verletzungen. Einen Rettungswagen lehnte sie aber ab und begab sich nachfolgend selbständig in ärztliche Behandlung. Der Volvo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell