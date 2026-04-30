Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche überregional agierende Einbrecherbande in Haft

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen herausragenden Erfolg bei der Bekämpfung der Eigentumskriminalität verzeichnet eine auf die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit Sitz in Tübingen nach der Festnahme dreier mutmaßlicher Einbrecher am Mittwochabend in Tübingen. Den drei Männern im Alter von 28, 32 und 42 Jahren wird zur Last gelegt, sich mutmaßlich seit September vergangenen Jahres zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um sich mit Einbrüchen in Wohnhäuser eine auf Dauer angelegte Einnahmequelle zu verschaffen. Alle drei Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach einem sprunghaften Anstieg von Wohnungseinbrüchen, die seit September 2025 mit Schwerpunkt in Balingen verzeichnet worden waren, hatten sich unter anderem durch akribische Spurensuche und -sicherung Hinweise auf mögliche Tatzusammenhänge auch zu Einbrüchen in Gomaringen und Villingendorf sowie in Rottenburg, Bodelshausen, Albstadt und Stuttgart ergeben. Zeit- und personalintensive Ermittlungen führten schließlich auf die Spur des 42-Jährigen, der als Kopf der Bande gilt, und seiner beiden 28 und 32 Jahre alten Komplizen, von denen lediglich der 32-Jährige einen festen Wohnsitz in Tübingen hat. Die beiden anderen reisten nach derzeitigen Erkenntnissen extra zur Begehung von Straftaten ins Bundesgebiet ein, wobei ihnen der 32-Jährige in seiner Wohnung Unterschlupf gewährte und die Anmietung der Fahrzeuge, mit denen die Bande auf Einbruchstour ging, koordinierte.

Ende Februar 2026 riss die Einbruchsserie nach der mutmaßlichen Ausreise des 42- und des 28-Jährigen plötzlich ab, bis am 24. und 25. April erneut bei zwei versuchten Wohnungseinbrüchen in Metzingen Spuren gesichert werden konnten, die auf die Bande hindeuteten.

Bei einem erneuten Wohnungseinbruch am Mittwochabend (29.04.2026), gegen 21.30 Uhr, im Steinäckerweg in Reutlingen wurden beide von den anwesenden Wohnungsinhabern überrascht und flüchteten nachfolgend mit einem wiederum mutmaßlich von dem 32-Jährigen angemieteten Opel über die B28 in Richtung Tübingen.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Opel mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz im Tübinger Stadtgebiet angehalten und die beiden mutmaßlichen Einbrecher sowie in der Folge auch der 32-Jährige im Stadtgebiet in Tübingen vorläufig festgenommen werden.

Die drei georgischen Staatsangehörigen, die nach derzeitigem Stand für rund 60 Wohnungseinbrüche mit Schwerpunkt im Zollernalbkreis und in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Rottweil und Stuttgart als Tatverdächtige in Frage kommen dürften, wurden am Donnerstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Alle drei Tatverdächtige wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

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