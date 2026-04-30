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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Filderstadt-Bernhausen

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Brand in der Ortsmitte von Bernhausen

Zu einem Brand in der Ortsmitte von Bernhausen mussten am Donnerstagmorgen die Rettungskräfte ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache brach ersten Ermittlungen nach im Bereich einer Bäckerei eines Wohn-/Geschäftshauses in der Nürtinger Straße kurz nach 7.30 Uhr das Feuer aus. Ersten Erkenntnissen nach befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Kunden in dem Geschäft. Ein sich angrenzender Schnellimbiss wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Weiterhin sind die darüberliegenden Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Stadt Filderstadt anderweitig untergebracht. Ein 44 Jahre alter Mitarbeiter der Bäckerei sowie zwei Bewohner des Hauses im Alter von 28 und 48 Jahren zogen sich eine Rauchgasintoxikation zu und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mitarbeiter des gemeindlichen Vollzugsdienstes der Stadt kamen zur Unterstützung der Polizei bei den Absperrmaßnahmen ebenfalls vor Ort. Die Absperrung konnte kurz vor zwölf Uhr aufgehoben werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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