LPI-G: (G) Nachbarschaftsstreit um Hecke wird handgreiflich (0058497/2026)
Gera (ots)
Gera. Am Samstagnachmittag (07.03.2026), gegen 18 Uhr, kam es in der Straße Am Lasurberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn. Ein 63-jähriger und ein 60-jähriger Mann gerieten aufgrund von Streitigkeiten um eine Hecke zunächst verbal aneinander. In der Folge schlugen beide mit abgeschnittenem Grünschnitt aufeinander ein. Dabei erlitt der 63-Jährige Kratzer im Gesicht, der 60-Jährige Rötungen am Rücken. Die Polizei Gera hat entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell