Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz Mainacht; Tätlicher Angriff; Verkehrsunfälle; Brände; Auseinandersetzung; Personen im Neckar

Reutlingen (ots)

Polizeipräsidium Reutlingen (RT, ES, TÜ, ZAK): Ereignisse in der Nacht zum 1.Mai

Mit erhöhter Präsenz ist die Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen in der Nacht zum 1. Mai unterwegs gewesen. Vereinzelt kam es zu den üblichen Maischerzen und Sachbeschädigungen wie etwa das Zünden von Böllern oder Abbrennen von Toilettenpapier. Die verschiedenen örtlichen Brauchtumsveranstaltungen waren überwiegend gut besucht. Größere Auseinandersetzungen sowie schwerwiegende Schäden waren nicht zu verzeichnen.

In Reutlingen musste gegen 23.30 Uhr der Volkspark und die Pomologie durch die Polizei geräumt werden, nachdem es dort durch mehrere hundert Personen zu erheblichen Ruhestörungen und einer starken Vermüllung der Parkanlage kam. Tüchtig zeigten sich hingegen mehrere Unbekannte in Dettingen an der Erms (RT), die mit Hilfe eines Baggers und eines Traktors im Herdweg einen circa 15 Meter hohen Maibaum aufstellten. Der Baum wurde in einen Gullischacht am Fahrbahnrand eingelassen und mittels mehrerer Betonklötze abgespannt. Die Arbeit war so professionell, dass der Baum an Ort und Stelle belassen werden konnte.

Bereits am frühen Abend brannten mehrere Kinder in der Straße Im Vogelsang in Aichtal (ES) Feuerwerkskörper ab, wodurch eine Hecke in Brand geriet. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Sprösslinge in unbekannte Richtung. Durch die Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften ausgerückt war, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nennenswerter Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Einen ungewöhnlichen Maischerz haben sich Unbekannte in Kirchheim unter Teck (ES) einfallen lassen. Sie stülpten über eine Blitzersäule in der Reuderner Straße insgesamt zwölf Fahrzeugreifen, so dass diese nicht mehr zu erkennen war. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Schaden.

Im Amselweg in Mössingen (TÜ) versuchten gegen 1 Uhr drei Männer einem Freund einen Maistreich zu spielen, indem sie dessen abgemeldeten Pkw mittels eines Gabelstaplers umsetzen wollten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das Vorhaben unterbinden und verständigten den Eigentümer.

Mittels Feuerwerkskörper beschädigten mehrere Unbekannte in der Ebingertalstraße in Albstadt (ZAK) gegen 00.45 Uhr die Glaseinfassung einer Haustüre sowie einen Briefkasten. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden, das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Polizisten angegriffen

Ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte hat sich am Donnerstagmittag in der Bismarckstraße ereignet. Nachdem ein 36-Jähriger in einer dortigen Schule durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war, konnte er von den anrückenden Polizeistreifen nach Verlassen des Schulgebäudes festgestellt werden. Im Verlauf der folgenden Personenkontrolle ignorierte er mehrfach die polizeilichen Anweisungen und schlug einem Beamten mit der Hand ins Gesicht. Folglich musste der Mann zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand, wobei sich vier Polizeibeamte leichte Verletzungen zuzogen. Der 36-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Wegen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Der Beschuldigte sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Reutlingen (RT): Zwei Radfahrer betrunken gestürzt

Zwei Pedelec-Fahrer sind in der Nacht zum Freitag in Reutlingen verunfallt und haben sich hierbei Verletzungen zugezogen. Gegen 00.20 Uhr war ein 18-Jähriger beim Überfahren eines Bordsteins in der Alteburgstraße gestürzt und auf die Fahrbahn gefallen. Der junge Mann, welcher keinen Helm trug, zog sich hierbei Kopfverletzungen zu. Um 1.10 Uhr wurde eine Streife durch Passanten in der Straße In Laisen ebenfalls auf einen gestürzten Radfahrer aufmerksam gemacht, welcher zuvor auf dem Gehweg zu Fall kam. Der 31-Jährige erlitt hierbei schwere Gesichtsverletzungen. Beide Männer standen zum Unfallzeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss, durchgeführte Vortests ergaben jeweils einen Wert von circa zwei Promille. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die Radfahrer in ein Klinikum eingeliefert, wo sie zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen mussten.

Wannweil (RT): Baum angezündet

Das Polizeirevier Reutlingen hat am Donnerstagabend die Ermittlungen nach dem Brand eines Baumes aufgenommen. Gegen 21.30 Uhr entzündete ein bislang unbekannter Täter den Baum in einem Waldstück am Radweg neben den Bahngleisen zwischen Wannweil und Reutlingen-Betzingen. Aufgrund des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit zwei Einsatzfahrzeugen ausgerückt war, konnte das Feuer auf den Baum begrenzt und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Tübingen (TÜ): Kollision zwischen Pkw und Lkw

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Gegen 16 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf der Kreisstraße 6914 von Tübingen kommen in Richtung Hagelloch unterwegs, als er im Auslauf einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes Atego eines 50-Jährigen. Beide Fahrzeugführer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 26.000 Euro beziffert. Die Kreisstraße musste zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung vor Gaststätte

Zu einem körperlichen Angriff auf zwei Männer im Alter von 31 und 37 Jahren ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Pfleghofstraße gekommen. Gegen 3.30 Uhr hielten sich die Beiden gemeinsam mit einer Frau in einer Gaststätte auf, als zwei bislang unbekannte Personen von außen beleidigende Gesten in Richtung der Gruppe zeigten. Nach dem Verlassen der Gaststätte wurde die Frau von den Tatverdächtigen zudem verbal beleidigt. Als ihre Begleiter die Unbekannten zur Rede stellen wollten, folgte eine tätliche Auseinandersetzung, bei der dem 37-Jährigen ein Glas gegen den Kopf geschlagen wurde. Beide Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen flüchteten unmittelbar nach der Tat mit einem Taxi und konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Personen im Neckar

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Derendinger Allee gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 17-Jährige gegen 23 Uhr im Uferbereich bei der Alleenbrücke ins Stolpern und fiel unglücklicherweise in den Neckar. Als ein gleichaltriger Begleiter helfen wollte, stürzte er ebenfalls ins Wasser. Den beiden Jugendlichen wurde von Passanten und den eintreffenden Einsatzkräften aus dem Fluss geholfen. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit jeweils sechs Einsatzkräften vor Ort.

Balingen (ZAK): Flächenbrand

Zu einem in Brand geratenen Grünstreifen sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am frühen Donnerstagabend in die Hurdnagelstraße ausgerückt. Gegen 18 Uhr war dort aus bislang unbekannter Ursache eine Fläche von circa 30 Quadratmetern entlang der Fahrbahn in Brand geraten. Durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Kräften eingesetzt war, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Für die Dauer der Nachlöscharbeiten war die Hurdnagelstraße bis gegen 19 Uhr nur einseitig befahrbar.

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