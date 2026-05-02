Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand, Brand von Schuttcontainer mehrere Verkehrsunfälle mit teils verletzten Personen, gefährliche Körperverletzung, Ingewahrsamnahmen

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Unfall im Begegnungsverkehr

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag in der Robert-Bosch-Straße in Wannweil, gegen 18.30 Uhr ereignet hat. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Lenker eines Pkw Citroen die Robert-Bosch-Straße in Richtung Kirchentellinsfurter Straße und wollte an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem entgegen kommenden Pedelec-Lenker. Nach einem kurzen Streitgespräch stieg der 20-Jährige in sein Fahrzeug und fuhr ohne sich weiter um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern davon. Eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung wurde durch den 42-jährigen Pedelec-Fahrer über den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Pedelec-Fahrers. Auf Grund dessen wurde bei dem 42-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis ergab einen Wert von über einem Promille, weswegen bei dem 42-Jährigen noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sowohl am Pkw Citroen als auch am Pedelec entstand nur geringer Sachschaden. Beide Verkehrsteilnehmer sehen einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

Riederich (RT): Von Fahrbahn abgekommen und mit Hauswand kollidiert

Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Verkehrsunfall in der Metzinger Straße ausgerückt. Der 20-jährige Lenker eines Ford Fiestas befuhr gegen 00.20 Uhr die Metzinger Straße von Metzingen kommend in Richtung Ortsmitte. Ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand eines dort befindlichen Gebäudes. Glücklicherweise blieb der 20-Jährige unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Pkw-Lenkers beschlagnahmt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Metzingen (RT): Gebäudebrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem brennenden Gebäude im Fasanenweg alarmiert worden. Gegen 01.20 Uhr meldeten Anwohner über den Notruf, dass Flammen in den Räumlichkeiten des dortigen Friseursalons sichtbar seien. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit der Brandbekämpfung, welche gegen zwei Uhr beendet war. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Hintergründen werden durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

Esslingen am Neckar (ES): Brand eines Containers

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Esslinger Stadtteil Mettingen zu einem Brand eines Bauschuttcontainers gekommen. Gegen 1.15 Uhr meldete ein Anwohner den brennenden Schuttcontainer, welcher in der Rieslingstraße aufgestellt war. Die anrückenden Rettungskräfte konnten den Container im Vollbrand feststellen und schnell ablöschen. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kontrollierte die Feuerwehr angrenzende Wohnungen auf Schadstoffbelastungen, konnte jedoch keine erhöhten Werte feststellen. Es entstand nur geringer Sachschaden an dem Container. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Esslingen übernommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Ingewahrsamnahme nach wiederholten Ordnungsstörungen

Zu mehreren Ordnungsstörungen durch ein Pärchen ist es in der Samstagnacht in der Kirchheimer Innenstadt gekommen. Zunächst fielen die beiden Beteiligten im Alter von 44 und 45 Jahren gegen 23.50 Uhr durch einen lautstarken Streit in der Metzgerstraße auf, bei welchem auch Glasflaschen herumgeworfen wurden. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Da sich die 44-jährige Beteiligte in Anwesenheit der Polizeibeamten weiterhin verbal aggressiv verhielt und einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, musste sie schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei bedrohte und beleidigte die 44-Jährige die anwesenden Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Auch der 45-jährige Begleiter beleidigte im Verlauf der Kontrolle die eingesetzten Beamten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen zunächst vor Ort belassen. Gegen 01.40 Uhr trat er jedoch erneut polizeilich in Erscheinung, als er in einer Gaststätte in der Marienstraße Gegenstände umherwarf und sich weigerte die Gaststätte zu verlassen. Als sich nun auch der 45-Jährige gegenüber den Polizeibeamten verbal aggressiv und unkooperativ zeigte, musste er ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Die Beiden sehen nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Tübingen (TÜ): Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 61-jährige Radfahrerin am Freitagmittag in Tübingen bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad zugezogen. Die 61-jährige Radfahrerin fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 13.15 Uhr auf der Herrenberger Straße und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Belthlestraße folgen. Hier kam sie nach ersten polizeilichen Erkenntnissen durch einen selbstverschuldeten Fahrfehler zu Fall. Bei dem Sturz zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

Tübingen (TÜ): E-Scooter-Fahrer übersehen

Am Freitagnachmittag ist es in Tübingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem E-Scooter gekommen. Gegen 16.50 Uhr wollte ein 61-Jähriger mit seinem Audi A6 aus einer Grundstückseinfahrt auf die Eisenbahnstraße einfahren. Hierbei übersah er einen auf dem Radweg fahrenden 79-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei der Kollision zog sich der 79-Jährige schwere Verletzungen zu und musste durch einen Rettungswagen in eine Klink verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Albstadt (ZAK): 16-jähriger nach tätlicher Auseinandersetzung verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 19-Jährigen und seine 18-jährige Begleitung, welche am Freitagabend einen 16-Jährigen angriffen haben. Gegen 19 Uhr wurden eine Streifenwagenbesatzung von dem 19-Jährigen und seiner 18-jährige Begleitung in der Bahnhofstraße angesprochen. Diese berichteten den Beamten von einer zurückliegenden Auseinandersetzung mit einem 16-jährigen Mädchen. Während dieser Schilderung erkannten die 18- und 19-jährigen Aggressoren die 16-jährige Geschädigte vom Vortag wieder und griffen diesen erneut an. Trotz des sofortigen Eingreifens der Beamten wurde die 16-Jährige leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch erstversorgt. Eine weitere Behandlung in einer Klinik war nicht erforderlich. Die 16-Jährige wurde anschließend den Erziehungsberechtigten überstellt. Der 19-Jährige und seine Begleitung sehen mehreren Strafanzeigen entgegen.

Balingen (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war ein 31-Jähriger, der am Freitagabend einen schadensträchtigen Unfall verursacht hat. Der 31-Jährige befuhr gegen 21 Uhr mit einem Mercedes die Verbindungsstraße zwischen der Hirschbergstraße und Streichen. Dabei kam dieser nach ersten polizeilichen Erkenntnissen aufgrund des Alkoholeinflusses und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der am verunfallten Fahrzeug vorbeifahrende Zeuge meldete den Unfall nachfolgend der Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht der alkoholischen Beeinflussung bei dem Mercedes-Fahrer. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde zudem einbehalten. Der Mercedes wurde durch den Unfall derart beschädigt, dass er durch einen Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.

Schömberg (ZAK): Pkw-Fahrer betrunken unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 50-jähriger Fahrer eines Volvos, der am Freitagabend auf der B27 bei Schömberg mit seiner Mitfahrerin in Streit geraten war. Der Mann war gegen 18.50 Uhr mit seinem Volvo auf der B27 von Balingen in Richtung Schömberg unterwegs, als er mit seiner auf dem Rücksitz befindenden 40-jährigen Lebensgefährtin in Streit geriet. In der Folge sprang die 40-Jährige auf Höhe der Lichtzeichenanlage bei Dotternhausen aus dem fahrenden Fahrzeug. Durch den Sprung aus dem Fahrzeug zog sich die 40-Jährige leichte Verletzungen zu und musste durch den hinzukommenden Rettungsdienst in eine umliegende Klinik gebracht werden. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von deutlich über ein Promille feststellen. Deshalb wurde beim Fahrer eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Das ebenfalls im Fahrzeug befindliche siebenjährige Kind, welches auf dem Beifahrersitz saß, wurde in Obhut der Mutter übergeben.

Hechingen (ZAK): Drei Verletzte nach einem Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmorgen auf der L 410 Höhe Hechingen ereignet hat. Gegen 10.15 Uhr befuhr eine 37-jährige Opel-Lenkerin die L 410 auf Höhe Hechingen und musste aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs auf Höhe Hechingen abbremsen. Der dahinterfahrende 32-jährige VW-Lenker erkannte die Situation zu spät, woraufhin es zu einem Auffahrunfall kam. Durch den Aufprall kam der Opel der 37-jährigen ins Schleudern, geriet dabei in den Gegenverkehr und prallte anschließend gegen die dortige Leitplanke. Durch den Aufprall wurde die 37-jährige Fahrerin und die im Auto befindlichen Kinder, im Alter von vier und sechs Jahren, leicht verletzt. Die Verletzten wurden an der Unfallstelle durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine weiterführende medizinische Behandlung in einer Klinik war jedoch nicht notwendig. Sowohl der 32-jährige VW-Lenker als auch die im Fahrzeug befindlichen Kinder, im Alter von drei und fünf Jahren, blieben dabei unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden musste. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden, welcher noch nicht beziffert werden kann. Während der Unfallaufnahme musste die L 410 für circa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell