Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vekehrsunfälle; Vermisstenfahndung; Brände; Wohnungseinbruch

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Feststellungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagmittag auf der L245 zwischen Hengen und Seeburg gewesen sein. Der 60-Jährige war gegen zwölf Uhr mit seiner BMW S100XR auf der Landesstraße in Richtung Seeburg unterwegs, als er im Auslauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei streifte er zunächst die in Richtung Boden abfallende Leitplanke bevor er nach knapp 40 Metern Fahrt neben der Fahrbahn samt seiner Maschine eine rund zwei Meter tiefe Böschung hinabstürzte. Dabei wurde der Motorradfahrer derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Einen Transport zur Aufnahme ins Krankenhaus durch den vor Ort befindlichen Rettungswagen lehnte er ab. Seine BMW, an der wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 10.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Auch seine getragene Schutzkleidung wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. (cw)

Pliezhausen (RT): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am Samstagnachmittag verletzt worden. Der 72-Jährige war gegen 17.40 Uhr auf der Mittelstädter Straße in Richtung Dörnach unterwegs, als er aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Eine Zeugin entdeckte den Gestürzten, leistete Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Der Mann wurde nachfolgend in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrrad wird auf circa 200 Euro geschätzt. (mr)

Metzingen (RT): Vermisste Person aufgefunden

Durch umfangreiche Suchmaßnahmen, in die zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, ist am Sonntagabend eine Frau wohlbehalten aufgefunden worden. Vorausgegangen war eine Vermisstenmeldung von Angehörigen, nachdem die 76-jährige Dame von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt war. Die als körperlich eingeschränkt beschriebene Frau wurde von einer Polizeistreife im Wohngebiet Millert angetroffen und wohlbehalten ihren Angehörigen übergeben. (tr)

Wendlingen (ES): Brand in Keller

Am Sonntagabend, gegen 23.25 Uhr, hat es in einem als Partykeller genutzten Raum in einem Mehrfamilienhaus in der Traubenstraße gebrannt. Der Rauch breitete sich durch bauliche Gegebenheiten über die Treppenhäuser zunächst aus, weshalb auch die Bewohner mehrerer umliegender Gebäude evakuiert werden mussten. Die Feuerwehr brachte die Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle und löschte den Brand, der nach ersten Feststellungen aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen sein dürfte, ab. Der entstandene Sachschaden wurde vorläufig auf etwa 10.000 Euro geschätzt, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (tr)

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch

Ein Unbekannter ist zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Cranachweg eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der Einbrecher mit einer Leiter ins Hochparterre ein und gelangte über ein Fenster ins Gebäude. Auf der Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Schmuck. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Lenningen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein 22 Jahre alter Motorradfahrer, der mit seiner Maschine am Sonntagnachmittag auf der L1212 gestürzt ist. Der Biker war gegen 17.40 Uhr mit seiner Aprilia auf der Kreisstraße von der Schlatterhöhe in Richtung Schopfloch unterwegs. An der steilen Linkskurve auf Höhe des Skilifts kam er aus noch unbekannter Ursache mit seiner Maschine zu weit nach rechts aufs Bankett und stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog in nachfolgend in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Dettingen an der Teck (ES): Mülltonnen in Brand geraten

Nach Dettingen sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, ausgerückt. In der Hindenburgstraße hatte ein Mülleimer wohl aufgrund entsorgter Asche Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich auf weitere Tonnen, sowie ein angrenzendes Gebüsch aus. Durch die Feuerwehr konnten das Feuer rasch gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Burladingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 25.000 Euro ist an einem Peugeot bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag entstanden. Gegen 9.15 Uhr war ein 60 Jahre alter Mann mit dem Wagen auf der L 442 von Albstadt herkommend in Richtung Hausen unterwegs. In einer Kurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Wiese und kollidierte mit dem Mast einer Stromleitung. Verletzt wurde der 60-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der Peugeot, an dem das Airbag-System ausgelöst hatte, wurde abgeschleppt. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Schömberg (ZAK): Technischer Defekt führt zu Feuerwehreinsatz

Zu einem gemeldeten Wasserboilerbrand in einem Mehrfamilienhaus sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagvormittag in die Klippeneckstraße ausgerückt. Gegen elf Uhr kam es in einem Badezimmer in einer Wohnung zu einer Rauchentwicklung, woraufhin durch die beiden Bewohner der Notruf abgesetzt wurde. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand im Bereich der Verkabelung des Wasserboiler durch die Bewohner gelöscht werden. Diese wurden durch möglicherweise hierbei eingeatmeten Rauch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach der Belüftung des Badezimmers durch die Feuerwehr wurde das Gebäude wieder freigegeben. (nf)

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