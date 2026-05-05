Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Flucht vor Polizeikontrolle; Großkontrolle; Unfall; Einbruch

Reutlingen (ots)

Bei Rot über die Ampel

Trotz roter Ampel ist am Montagabend, gegen 21.20 Uhr, ein 41-Jähriger mit seinem Ford Fiesta in die Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Gustav-Schwab-Straße eingefahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Opel Corsa einer 36-Jährigen, die bei Grün die Kreuzung überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel nach links abgewiesen und krachte gegen einen Laternenmasten, an dem der Wagen zum Stehen kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, musste die Opel-Fahrerin mit nach derzeitigem Stand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro entstanden sein. Der Schaden am Laternenmast wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Beide Autos mussten nachfolgend von einem Abschleppwagen aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Reutlingen (RT): Auffahrunfall

Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin ist am Dienstagmorgen nach einem Auffahrunfall in der Alteburgstraße mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 7.35 Uhr fuhr die Dame mit ihrem VW Fox auf den vor ihr aufgrund einer rotlichtzeigenden Ampel anhaltenden Pkw Grand Cherokee auf und zog sich hierbei nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro, beide Pkw wurden abgeschleppt. Der 59-jährige Lenker des Cherokee blieb unverletzt. (tr)

Reutlingen (RT): Holzboden in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Zum Brand im alten Proviantamtgebäude in der Hauffstraße sind Feuerwehr und Polizei am Montagvormittag ausgerückt. Gegen neun Uhr war die Polizei von einem Passanten alarmiert worden, der einen etwa 20 Jahre alten Mann beobachtete hatte, der aus dem Gebäude kam. Dieser forderte ihn auf, die Feuerwehr zu verständigen, da es im Gebäude brennen würde. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und so ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Wie sich herausstellte, war auf dem Holzboden offenbar mutwillig ein Feuer entzündet worden, das rund einen halben Quadratmeter des Bodens beschädigte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Der Unbekannte, mutmaßlich 20-Jährige, hatte sich während der Passant die Feuerwehr alarmierte, in unbekannte Richtung entfernt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/93940 um Hinweise.

Reutlingen (RT): Nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Eine Radfahrerin musste nach einem Sturz am Montagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war kurz vor 14 Uhr auf dem Gehweg der Kaiserstraße unterwegs und kollidierte nach dem Passieren der Kreuzung mit der Uhlandstraße mit einem dortigen Stromkasten. Dadurch stürzte die Radlerin zu Boden. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen kam sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Bad Urach (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Der 67 Jahre alte Mann war gegen 15.45 Uhr auf der Wiesentalstraße (B 465) in Richtung Bad Urach unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden BMW eines 21-Jährigen auf. Beim Unfall erlitt der Biker ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 9.500 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 41-Jähriger entgegen, der am Montagnachmittag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Gegen 15.50 Uhr sollte der Mann, der mit einem grauen Ford Fiesta zunächst auf der Uhlbergstraße in Plattenhardt unterwegs war, von einer zivilen Streifenwagenbesatzung überprüft werden. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und flüchtete über die Tübinger Straße (L 1209) nach Bernhausen. Dort setzte er seine Fahrt über die La Souterrainer Straße und die Talstraße fort. An der für den Fahrzeugverkehr gesperrten Einmündung streiften der Ford sowie das Einsatzfahrzeug einen dortigen Metallpoller. Der 41-Jährige flüchtete weiter über die Achalm-, Halden- und Echterdinger Straße sowie über die Burgstraße, den Stützenweg und die Pulsstraße in die Plieninger Straße. In der baustellenbedingten Sackgasse der Gartenstraße endete die Fahrt, worauf der Mann davonrannte. Er konnte jedoch eingeholt und widerstandslos vorübergehend festgenommen werden. Wie sich herausstellte, ist der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Ford fanden und beschlagnahmten die Beamten einige Gramm Drogen. Ein Vortest ergab außerdem den Verdacht auf eine Beeinflussung des Fahrers mit Betäubungsmitteln. Der Beschuldigte musste daher noch eine Blutprobe abgeben. Während der Flucht des 41-Jährigen mussten mehrere Verkehrsteilnehmer abbremsen oder gar ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrt des Mannes gefährdet wurden, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Mit E-Scooter gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Zell zugezogen. Kurz vor 18 Uhr war das zwölfjährige Mädchen zusammen mit einer weiteren Minderjährigen auf einem E-Scooter auf dem Gehweg der Alleenstraße unterwegs, als sie in den Grünstreifen gerieten und stürzten. Die Zwölfjährige verletzte sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend in eine Klinik. (mr)

Baltmannsweiler (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Ermittlungsstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagabend in Baltmannsweiler. Kurz vor 18.30 Uhr war eine 34 Jahre alte Frau mit einem VW Polo auf der Turmstraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr mit der Schorndorfer Straße (L 1150) ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem bevorrechtigten und bereits im Kreisel befindlichen Radfahrer im Alter von 28 Jahren. Der ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzte Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit rund 2.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle

Unter Federführung des Polizeireviers Tübingen führte das Polizeipräsidium Reutlingen am Montag, 04.05.2026, zwischen 14 Uhr und 21 Uhr an der B27 (Hechinger Straße), auf dem Parkplatz an der Einmündung Waldhörnlestraße, eine Großkontrolle durch. Besonders im Fokus der Beamten stand die Bekämpfung des Fahrens unter Drogen im Straßenverkehr. An der Kontrollstelle waren mehr als 70 Polizeibeamte, unterstützt von Mitarbeitern des technischen Hilfswerks und eines Arztes, der die erforderlichen Blutproben gleich vor Ort durchführen konnte, im Einsatz. Im genannten Zeitraum stellten die Polizeibeamten 34 Verkehrsteilnehmer fest, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen und bei denen eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Vier Fahrzeuglenker waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zwei Fahrzeuglenker müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen, weil sie eine verbotene Blitzer-App in Betrieb hatten. Zwölf Fahrzeuginsassen, davon ein Kind, waren nicht angeschnallt und zwei Fahrer beschäftigten sich während der Fahrt mit ihren Handys. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellten die Beamten an zehn Fahrzeugen technische Veränderungen fest, sodass die Betriebserlaubnisse erloschen waren. Bei vier Fahrzeugen wurden Mängel bei der Ladungssicherung festgestellt. Bei den mehreren hundert kontrollierten Fahrzeugen mussten mehr als 80 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und zehn Verkehrsstrafanzeigen gefertigt werden. Zudem wurden von Spezialisten der Kriminaltechnik mehr als 200 Dokumente auf ihre Echtheit überprüft. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Von Fensterrahmen verletzt

Beim Abladen von Fensterrahmen von einem Lkw in der Elfriede-Aulhorn-Straße ist eine Fußgängerin schwer- und ein Arbeiter am Montagmorgen leichtverletzt worden. Vier Arbeiter war gegen elf Uhr dabei drei Aluminium-Fensterrahmen mit einem Gesamtgewicht von knapp 1.800 kg von einem Anhänger von Hand abzuladen. Aufgrund des enormen Gewichts und des nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen nicht sachgerechten Abladevorgangs kam einer der Rahmen ins Wanken, kippte vom Anhänger und begrub ein gerade vorbeilaufende, 66 Jahre alte Fußgängerin unter sich. Auch einer der Arbeiter wurde von dem Rahmen getroffen und verletzt. Beide Verletzte mussten nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Ebertstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Kriminelle gegen 1.30 Uhr über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt verschafft haben. In der Folge durchwühlte er in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen, bevor er sich unerkannt aus dem Staub machte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Geislingen (ZAK): Heckenbrand

Zum Brand einer rund 20 Meter langen und drei Meter hohen Hecke sind die Einsatzkräfte am Montagabend in die Vohlenstraße gerufen worden. Gegen 18.35 Uhr war es dort aus noch ungeklärter Ursache zum Brand der Hecke gekommen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen, bevor er auf einen angrenzenden Schuppen übergriff. Die Hecke selbst war nicht mehr zu retten. Auch das Vordach und eine Wand des Schuppens, sowie mehrere Gartenmöbel wurden beschädigt. Die Sachschäden hier werden auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zur Höhe des Schadens an der Hecke liegen noch keine Erkenntnisse vor. (cw)

Balingen (ZAK): Mit Hauswand kollidiert

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem VW Touran von der Fahrbahn abgekommen. Der 59-Jährige befuhr gegen 17.30 Uhr die Wilhelmstraße, als er wohl aufgrund eines Hustenanfalls nach links geriet und mit einer dortigen Hauswand kollidierte. Der dabei entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf circa 8.000 Euro belaufen. Vom Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Albstadt (ZAK): Fußgänger in Tailfingen angefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Albstadt sucht unter Telefon 07432/955-0 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an einer Fußgängerfurt in der Hechinger Straße zwischen einem VW und einem querenden Fußgänger ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr gegen 14.15 Uhr ein 89-jähriger Mann mit seinem Tiguan in Richtung Onstmettingen, als ein 41-Jähriger an der dafür vorgesehenen Furt die Hechinger Straße überquerte. Zwischen Pkw und Fußgänger kam es zur Kollision, wonach der 41-Jährige, nach derzeitigem Stand leichtverletzt, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der Sachschaden am Tiguan wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beiden Unfallbeteiligten werden Zeugenhinweise erbeten. (tr)

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