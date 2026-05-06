Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach mehrfachem Diebstahl, Missbrauchs von Ausweispapieren und Hausfriedensbruch in Haft (Ostfildern, ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des Diebstahls, des Missbrauchs von Ausweispapieren und des Hausfriedensbruchs ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie das Polizeirevier Filderstadt seit Samstagabend (02.05.2026) gegen einen polizeibekannten 30-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, in einem Supermarkt am selben Tag mehrfach Waren im Wert von insgesamt mehr als 1.000 Euro entwendet zu haben. Er befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge hielt sich der 30-Jährige gegen 20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Liststraße auf. Dort soll er Gegenstände im Wert von knapp 70 Euro aus der Auslage entnommen und den Markt ohne zu bezahlen über den Eingangsbereich verlassen haben. Nachdem er vom Ladendetektiv angesprochen worden war, soll der Mann sich mit einem Dokument, das auf eine andere Person ausgestellt war, ausgewiesen haben.

Etwa eine halbe Stunde später soll der Tatverdächtige das Geschäft trotz des zuvor ausgesprochenen Hausverbots erneut betreten und Ware aus der Auslage genommen haben. Nach der Aufforderung des Ladendetektivs soll er die Gegenstände wieder zurückgestellt und den Markt verlassen haben.

Am selben Abend, kurz nach 21 Uhr, soll der 30-Jährige die Filiale abermals betreten und Waren in Höhe von über 900 Euro in einen Einkaufswagen deponiert haben. Anschließend soll er ohne Bezahlung den Markt verlassen haben. Als er das Mitarbeiterpersonal erblickte, soll er erneut die Flucht ergriffen und hierbei die gestohlenen Gegenstände vor dem Eingangsbereich zurückgelassen haben.

Durch eine zum Tatort anfahrende Polizeistreife wurde der Mann aufgespürt und vorläufig festgenommen.

Der wegen Diebstahlsdelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Beschuldigte, bei dem es sich um einen algerischen Staatsangehörigen handelt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag (03.05.2026) der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und ordnete gegen den 30-Jährigen die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (tr)

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