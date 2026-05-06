Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Pkw-Lenker nach Frontalkollision verstorben

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der L 374 zwischen Riederich und Mittelstadt ereignet. Um kurz vor 18 Uhr war der 41-jährige Fahrer eines Mercedes AMG C 63 auf der Landesstraße in Richtung Mittelstadt unterwegs, als er einen vorausfahrenden Pkw überholte. Hierbei kam es zunächst zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 30-Jährigen, bevor der Unfallverursacher noch mit einem hinter dem Golf fahrenden Mercedes GLC eines 36-Jährigen kollidierte. Während der Golf in den Straßengraben geschleudert wurde, geriet der AMG in Brand. Die beiden Mercedes-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge schwer verletzt selbstständig verlassen und wurden nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Golf-Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit, erlag jedoch trotz notärztlicher Erstversorgung noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr, welche mit 13 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt war, konnte nicht verhindern, dass der AMG vollständig ausbrannte. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung durch die Straßenmeisterei musste die L 374 bis 22.50 Uhr voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

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