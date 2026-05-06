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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand einer Powerbank

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Powerbank fängt aufgrund technischem Defekt Feuer

Ein technischer Defekt einer Powerbank ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Brand am Mittwochvormittag in Albstadt. Gegen 9.20 Uhr wurde in einer Berufsschule in der Marktstraße der Brand bei den Leitstellen von Rettungsdienst und Feuerwehr gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte die Powerbank in einem Rucksack eines 35 Jahre alten Schülers Feuer gefangen. Dieser versuchte zunächst erfolgslos die Flammen auszutreten, bevor er den Feuerlöscher zur Bekämpfung hinzuzog. Das Feuer war vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht worden. Sieben Personen wurden durch möglicherweise hierbei eingeatmeten Rauch leicht verletzt und wurden von den Rettungskräften vor Ort behandelt. Eine 28-Jährige musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Boden leicht beschädigt, sodass sich der entstandene Sachschaden auf mehrere hundert Euro beläuft. (nf)

Rückfragen bitte an:

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1115

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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