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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft (Filderstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des Handeltreibens mit Kokain ist am Dienstag, den 5. Mai 2026, ein 39-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Bei der Durchsu-chung seiner Person wurden Drogen und Bargeld beschlagnahmt. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Am Dienstag war die Polizei alarmiert worden, weil sich der 39-Jährige wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und vor seinem Haus randaliert hatte. In der Folge musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Bei der nachfolgenden Durchsuchung seiner Person stießen die Polizeibeamten auf circa 28g Kokain und über tausend Euro Bargeld, welche nachfolgend sichergestellt wurden.

Bereits drei Wochen zuvor hatte der Mann eine Anzeige wegen Handeltreibens mit Koka-in entgegensehen müssen. Hier fanden die Beamten bei einem Einsatz an seiner Wohnanschrift rund 17 g Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld.

Der 39-Jährige, der die iranische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde vorläufig festge-nommen und am Folgetag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (nf)

Rückfragen bitte an:

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1115

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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