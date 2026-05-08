Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrüger schlagen erneut zu - Warnhinweis der Polizei; Brand in Wohnung, Rauch; Verkehrsunfälle;

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Warnung vor Telefonbetrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben

Nach erneuten schadensträchtigen Betrugsdelikten durch Telefonanrufe, in denen sich Kriminelle als Polizeibeamte ausgaben, warnt die Polizei vor diesen Maschen. In den vergangenen Tagen meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus allen vier Landkreisen beim Polizeipräsidium Reutlingen, da sie zuvor in Telefonanrufen von selbst ernannten Polizeibeamten nach ihren Vermögensverhältnissen gefragt und zur Übergabe von Wertsachen aufgefordert worden waren. Obwohl die Betrüger in den meisten Fällen leer ausgingen, erbeuteten sie am Donnerstag bei zwei Taten in Tübingen und Albstadt insgesamt mehrere zehntausend Euro. Die dreisten Kriminellen setzten eine Seniorin und einen Senior mit der Masche des sogenannten Schockanrufs unter Druck, indem sie ihnen jeweils vorgaukelten, die Tochter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und benötige nun dringend Geld. Die in Sorge versetzten Geschädigten schenken den Angaben Glauben und übergaben später bei ihnen Zuhause Wertsachen bzw. Bargeld im Wert von tausenden Euro an Komplizen der Anrufer. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Nützliche Präventionstipps und Informationen zu den genannten sowie weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (mr)

Reutlingen (RT): Mülleimerbrand

Mit mehreren Fahrzeugen sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, in den Ernst-Reuter-Weg ausgerückt. Zuvor war der Leitstelle ein dortiger Gebäudebrand gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wohl aufgrund einer Zigarette ein Mülleimer in Brand geraten, was einen Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Bewohner blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Außer an dem Mülleimer dürfte kein Schaden entstanden sein. Die Wohnung blieb bewohnbar. (mr)

Münsingen (RT): Rauch aus Wohnung

Starker Rauch aus dem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Donnerstagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Alenbergstraße geführt. Gegen 23.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein Topf mit Essen, der auf der eingeschalten Herdplatte vergessen wurde, hatte zu dem Rauch geführt. Die Wohnungsinhaber, darunter zwei Kleinkinder, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr durchlüftet und bleibt weiterhin bewohnbar. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. (cw)

Pfullingen (RT): Auffahrunfall mit Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagvormittag bei Pfullingen gekommen. Kurz vor zwölf Uhr war ein eine 21-Jährige mit ihrem Opel Adam auf der Gönninger Straße in Richtung Stuhlsteige unterwegs. An der Einmündung zur L382 übersah die junge Frau die vor ihr verkehrsbedingt bremsende 58 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Yeti. Durch den Auffahrunfall wurde die 83-jährige Beifahrerin des Skodas leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdient in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Bad Urach (RT): In Gegenverkehr geraten

Drei Verletzte, schätzungsweise 26.000 Euro Sachschaden, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und eine zeitweise Vollsperrung der Fahrbahn sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der B28. Gegen 19.30 Uhr war ein 81 Jahre alter Mann mit einem Volvo auf der Ulmer Straße in Richtung Bad Urach unterwegs. Dort geriet er nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar nach links in den Gegenverkehr, wo es zu einer Streifkollision mit einem VW T-Roc einer 45-Jährigen kam. Des Weiteren streifte der Volvo den hinter dem VW T-Roc fahrenden Peugeot eines 25-Jährigen. Durch die Kollision wurde die 45-Jährige mit ihren beiden Beifahrern leicht verletzt. Der Peugeot war weiterhin fahrbereit, während die anderen beide Autos abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B28 zeitweise voll gesperrt werden. (nf)

Pfullingen (RT): Rotlicht missachtet

Bei einem Verkehrsunfall in Pfullingen hat sich am Donnerstagabend ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Der 15-Jährige Rollerfahrer befuhr den Geh- und Radweg von der Arbachstraße in Richtung Daimlerstraße. Er missachtete die für ihn rote Fußgängerampel an der Kreuzung zur Marktstraße und kollidierte dort mit einem 30-jährigen Seat Ibiza-Fahrer, der die Marktstraße ordnungsgemäß befuhr. Der Jugendliche verletzte sich durch den Sturz leicht und musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine Erziehungsberechtigte wurde durch die Beamten verständigt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Esslingen (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts der Unfallflucht und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen seit Donnerstagabend gegen einen 34-Jährigen. Nach einem familiären Streit legte der Mann gegen 18 Uhr in der Rennstraße mit seinem Smart den Rückwärtsgang ein und fuhr eine längere Strecke in Richtung Fritz-Müller-Straße rückwärts. Dabei touchiert er eine am rechten Fahrbahnrand parkenden Sattelzugmaschine. Nachdem er dann den Vorwärtsgang einlegte, fuhr der 34-Jährige links über den Bordstein am entgegenkommenden Peugeot eines 21-Jährigen vorbei und streifte diesen. Anschließend kollidierte er zudem noch mit einem am Fahrbahnrand parkenden VW T-Roc. Der Mann setzte erneut zurück und flüchtete über einen angrenzenden Parkplatz in unbekannte Richtung. Hierbei gefährdete er zwei Fußgängerinnen, welche sich durch einen Sprung auf die Seite vor einer Kollision retten können. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (nf)

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