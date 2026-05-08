Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Tödliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Kreisstraße 6745 erlitten. Der 21-Jährige war gegen 17.00 Uhr mit einer Yamaha auf der Kreisstraße von Mörsingen in Richtung Zwiefalten unterwegs, als er im Kurvenbereich in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden LKW MAN eines 72-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und erlag trotz Reanimationsmaßnahmen der eingesetzten Rettungskräfte noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zeugen vom Vorfall standen nach dem Unfallgeschehen unter Schock und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis 20.40 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr befand sich mit drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ordnete ein Unfallgutachten an.

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