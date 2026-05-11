Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Tätlicher Angriff; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): In den Gegenverkehr geraten

Vier Verletzte und ein Sachschaden von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der B313 zwischen Metzingen und Grafenberg ereignet hat. Eine 53-Jährige befuhr gegen 14.35 Uhr mit ihrer Mercedes B-Klasse die Bundestraße von Metzingen kommend, als sie aus noch ungeklärter Ursache rund 100 Meter vor dem Kreisverkehr am Ortseingang von Grafenberg mit ihrem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn kam. Eine ordnungsgemäß entgegenkommende 60-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und zog ihren VW up! nach rechts, sodass sie eine Frontalkollision vermeiden konnte. Dennoch touchiert der Mercedes den VW seitlich, sodass das der up! um die eigene Achse gedreht wurde, bevor er auf dem Grünstreifen zu Stehen kam. Der Mercedes kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Wiese, überfuhr einen kleineren Baum und kam dann letztendlich rund 30 Meter abseits der Fahrbahn aufgrund weiterer Bäume zum Stehen. Die Unfallverursacherin, ihr elf Jahre alter Beifahrer, die Fahrerin des VW und ihre 60 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Alle vier wurden vom Rettungsdienst, der mit vier Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz waren, ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Bundesstraße musste für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet. (cw)

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand

Aufgrund eines technischen Defekts ist es am Sonntagvormittag zu einem Fahrzeugbrand auf der B27 gekommen. Gegen 11.25 Uhr befuhr der 67-jährige Fahrzeuglenker eines BMW X5 die B27 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Filderstadt-Bonlanden fing das Fahrzeug an zu rauchen, weshalb der Fahrer in Folge die Ausfahrt nahm. Der Fahrer, welcher sich alleine in seinem BMW befand, konnte sein Fahrzeug abstellen und sich rechtzeitig entfernen, sodass er unverletzt blieb. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Schaden am ausgebrannten Auto beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der BMW wurde im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen von der Örtlichkeit geborgen. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Ausfahrt Filderstadt-Bonlanden zeitweise gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls so stark beschädigt, dass die Straßenmeisterei vor Ort kommen musste. (nf)

Esslingen (ES): Vorfahrt von Radfahrer missachtet

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 37 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend an der Kreuzung Hindenburgstraße / Georg-Deuschle-Straße ereignet hat. Ein 61-Jähriger war gegen 21.10 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der Georg-Deuschle-Straße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Hindenburgstraße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 37-Jährigen. Durch den Aufprall kam der Radfahrer zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt, sodass er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Wendlingen (ES): Küchenbrand

Zu einem gemeldeten Küchenbrand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 19.25 Uhr kam es aufgrund einer vergessenen Pfanne auf dem Herd in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Westpreussenstraße zur starken Rauchentwicklung. Durch aufmerksame Nachbarn wurde die Feuerwehr verständigt. Die 50 Jahre alte Bewohnerin erlitt durch Rauchgas leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, war diese weiterhin bewohnbar. Da der Brandausbruch verhindert werden konnte, entstand kein Sachschaden am Gebäude. (nf)

Tübingen (TÜ): Nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte in Fachklinik gebracht

Ein aggressiver 61-Jähriger musste in der Nacht zum Montag von der Polizei in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Fachklinik gebracht werden. Kurz vor 0.30 Uhr waren die Einsatzkräfte verständigt worden, da sich der Mann trotz Aufforderung geweigert hatte, eine Gaststätte in der Ammergasse zu verlassen. Auch den Aufforderungen der Polizisten leistete er keine Folge. Vielmehr zerschlug er einen Aschenbecher auf dem Tresen und hielt eine Scherbe wurfbereit in die Höhe. Als er diese nicht wie gefordert beiseitelegte, setzte eine Beamtin nach entsprechender Androhung Pfefferspray gegen den 61-Jährigen ein. Dieser warf daraufhin die Scherbe sowie mehrere Aschenbecher nach den Einsatzkräften, die jedoch ausweichen konnten und unverletzt blieben. Danach flüchtete der Mann in die Toilette, wo er nach dem Eintreffen weiterer Streifenwagenbesatzungen und erneutem Pfeffersprayeinsatz schließlich überwältigt werden konnte. Der 61-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Fahrradunfall

Leicht verletzt wurden zwei Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Justinus-Kerner-Straße. Ein 40-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit seinem Rennrad auf der Justinus-Kerner-Straße in Richtung Sülchenstraße unterwegs. Ein 12 Jahre altes Mädchen fuhr auf seinem Kinderfahrrad in Gegenrichtung. Weil beide im Kurvenbereich nicht möglichst weit rechts fuhren, kam es zur Kollision, in deren Folge die Radler stürzten und verletzt wurden. Beide konnten aber nach einer ambulanten Behandlung vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst nach Hause entlassen werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrrädern wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg-Wurmlingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Thomas-Bengel-Straße / Uhlandstraße ereignet hat. Eine 48-Jährige wollte gegen 15.50 Uhr mit ihrem Opel Astra von der Thomas-Bengel-Straße in Richtung Rottenburg in die abknickende Vorfahrtsstraße einbiegen. Dabei missachtete sie Vorfahrt zweier auf der Uhlandstraße heranfahrenden Fahrradfahrerinnen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Beide Radlerinnen mussten in der Folge vom Rettungsdienst mit nach derzeitigem Stand leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Radfahrer schwer verletzt

Weil er einhändig auf seinem Fahrrad in der Straße Waldheim unterwegs war, hat am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein Mountainbike-Fahrer die Kontrolle über sein Rad verloren. Der 41-Jährige hatte in der anderen Hand einen Pullover, wodurch er sein Rad nicht im Griff hatte und nahezu ungebremst gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Touran krachte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten nachfolgend ins Krankenhaus. Der Sachschaden am VW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Raubdelikt

Ein 21-Jähriger sowie sein 20 Jahre alter Begleiter sind in der Sonntagnacht Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand trafen die Männer gegen 22.50 Uhr am Bahnhof in Ebingen auf zwei Personen, die den 21-Jährigen unvermittelt angegriffen haben sollen. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt. Ein Tatverdächtiger soll dabei Bargeld aus dem Geldbeutel des Geschädigten an sich genommen haben, woraufhin er mitsamt seinem Begleiter zunächst flüchtete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten diese angetroffen und festgenommen werden. Nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen im Alter von 17 Jahren wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

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