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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES): Mit Gullydeckel Scheibe eingeworfen (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum von Montag, ein Uhr, bis in der Früh gegen sieben Uhr, haben Unbekannte ein Schaufenster in der Unterboihinger Straße beschädigt. Der oder die Täter hoben insgesamt zwei Gullydeckel aus dem Straßenbelag und warfen diese gegen das Schaufenster eines Geschäfts. Die Verglasung hielt dem möglichen Einbruchsversuch stand, dennoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefon 07024/92099-0 Zeugen (tr).

Filderstadt (ES): Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in Bonlanden in eine Werkstatt eingebrochen. Gegen vier Uhr hebelten die Täter in der Raiffeisenstraße eine Tür auf und wurden, mutmaßlich durch den akustischen Signalton der Alarmanlage, bei der weiteren Tatausübung gestört. Beim Eintreffen der ebenfalls verständigten Polizei waren die Kriminellen bereits geflüchtet. Nach derzeitigem Stand wurde nichts endwendet. (tr)

Reichenbach/Fils (ES): In Apotheke eingebrochen

In eine Apotheke in der Reichenbacher Innenstadt sind ein oder mehrere Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag und Montag gelangten die Kriminellen über eine Schiebetüre gewaltsam in die Verkaufsräume. In der Folge durchsuchten sie in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem und flüchteten anschließend mit ihrer Beute unerkannt. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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