Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Radfahrer verunfallt

Ein 31-Jähriger ist am Montagabend ohne Beteiligung anderer mit seinem Pedelec zu Boden gestürzt. Gegen 18.10 Uhr befuhr der Mann den Gehweg der Seitenstraße entgegen der Einbahnstraße und stürzte im Bereich der Eugenstraße zu Boden. Neben der Versorgung seiner Verletzungen musste er im Krankenhaus aufgrund seiner Alkoholisierung von über zwei Promille, die ein vorläufiger Test ergeben hatte, Blut abgeben. Am Fahrrad entstand minimaler Sachschaden. (tr)

Hayingen (RT): Brand in Maschine

Zu einem Unternehmen in der Münsinger Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, ausgerückt. Dort waren nach derzeitigem Kenntnisstand bei Arbeiten an einer Schleifmaschine Funken in die Absauganlage geraten, worauf diese in Brand geriet. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden an der Maschine wird vorläufig auf circa 30.000 Euro geschätzt. Das Gebäude war nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. (mr)

Nürtingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall mit verletztem Kind gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Montagmittag ereignet hat. Gegen 12.50 Uhr war eine noch unbekannte Autofahrerin auf der Humpfentalstraße von Roßdorf herkommend unterwegs und bog nach rechts in die Straße Am Lerchenberg ab. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem elfjährigen Radfahrer, der auf dem dortigen Fußgänger- und Radfahrerüberweg die Straße queren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Nachdem die Autofahrerin angehalten und sich nach dem Aussteigen nach dem Wohlbefinden des Kindes erkundigt hatte, setzte sie ihre Fahrt fort. Der Junge begab sich anschließend nach Hause. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Autofahrerin oder deren Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. Beim Fahrzeug der Frau könnte es sich um einen dunkelgrauen SUV der Marke Skoda handeln. (mr)

Leinfelden-Echterdingen/Flughafen Stuttgart (ES): Mülleimer in Brand gesetzt

Gegen einen 47-Jährigen ermittelt seit Montagnachmittag das Polizeirevier Flughafen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 15.45 Uhr am Busterminal kurz hintereinander zwei Mülleimer in Brand gesetzt zu haben. Beide Behälter konnten von einer Streifenwagenbesatzung gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 100 Euro. Mit Hilfe einer Zeugin, die den Tatverdächtigen beobachtet hatte, konnte der 47-Jährige angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Der Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte kurz nach 17 Uhr eine 25 Jahre alte Frau mit einem Renault von der Neckarstraße nach rechts in die Kanalstraße abbiegen, wobei der Wagen einen 13-Jährigen auf einem Tretroller erfasste, der an der Fußgängerampel die Neckarstraße queren wollte. Der beim Unfall verletzte Junge wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte angegriffen

Wegen zahlreichen Straftatbeständen muss sich ein 27-Jähriger verantworten, nachdem er am Montagnachmittag am Tübinger Bahnhof bei seiner Festnahme Widerstand geleistet hatte. Vorausgegangen war gegen 15.40 Uhr die Mitteilung einer Körperverletzung, wonach der Tatverdächtige nach einer anfänglichen Flucht am Bahnhof angetroffen wurde. Bei der Personalienüberprüfung wurde bekannt, dass gegen den Tatverdächtigen ein offener Haftbefehl bestand, weshalb er festgenommen und zum nahegelegen Polizeirevier gebracht werden sollte. Hierbei beleidigte und bespuckte er die eingesetzten Beamten, drohte und schlug um sich, wonach es mit Körpergewalt und weiteren Polizeibeamten gelang, den Mann zu überwältigen Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. (tr)

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