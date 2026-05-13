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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbruch

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Vorrang missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich an der Kreuzung Stuttgarter Straße (B27) / Eberhardstraße ereignet hat. Ein 19-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte bei grüner Ampel nach links in die Eberhardstraße einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 63-Jährigen, der mit seiner Honda CBX ebenfalls bei grün in die Kreuzung eingefahren war um diese geradeaus in Richtung Hechingen zu überqueren, sodass es zur Kollision kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten der Motorradfahrer und der 46 Jahre alte Beifahrer im Caddy nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Beide wurden in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radlerin kollidiert mit Auto

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine zehn Jahre alte Radlerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen im Turnerweg, im Stadtteil Musberg ereignet hat. Das Kind war gegen 7.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Turnerweg in Richtung Filderstraße unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Gebäudenummer 13 zur Kollision mit einem, im Schritttempo entgegenkommenden Audi eines 26-Jährigen kam. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Leicht verletzt wurde ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag an der Einmündung Stuttgarter Straße / Uhlandstraße ereignet hat. Ein 32-Jähriger war kurz vor 15 Uhr mit seinem Transporter Iveco auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Uhlandstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg fuhr. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen anschließend ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Oberboihingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nürtinger Straße ist ein Unbekannter am Dienstag eingebrochen. Zwischen sechs Uhr und 17.55 Uhr drang der Einbrecher über eine Balkontüre in die Wohnung ein, in der er in der Folge die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchsuchte. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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