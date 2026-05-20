Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kabeltrommeln gestohlen, körperliche Auseinandersetzung, Quad-Fahrer bei Unfall verletzt, Hausfriedensbruch und Unfallflucht auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Kabeltrommel mit Kupfer gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche eine Kabeltrommel mit Kupfer in Bad Friedrichshall. Zwischen Mittwoch, 19:45 Uhr, und Freitagmorgen, 6:15 Uhr, begaben sich die Täter zu der Baustelle in der Straße "Campus" und transportierten die dort gelagerte Kabeltrommel ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 0713698030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall.

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Dienstagnachmittag in Böckingen, sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor 17 Uhr gerieten ein 21-Jähriger und ein 32-Jähriger auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schuchmannstraße in Streit. In dessen Verlauf soll der Jüngere dem Älteren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll ein Messer im Spiel gewesen sein. Zur weiteren Verifizierung der Geschehnisse werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bad Rappenau: Quad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Bad Rappenau wurde am Dienstagnachmittag ein Quad-Fahrer schwer verletzt. Der 50-Jährige war kurz vor 15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 549 zwischen Bad Rappenau und Obergimpern unterwegs, als er zwischen der Abfahrt nach Siegelsbach/Babstadt und der Einmündung Babstadter Straße im Bereich Bad Rappenau aus bisher ungeklärter Ursache gegen eine Leitplanke fuhr und sich im Anschluss überschlug. Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

A81/Weinsberg: Sattelzug nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht auf der Autobahn 81 bei Weinsberg am Dienstagmittag, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12:20 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Ford Transit zwischen der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen und dem Autobahnkreuz Weinsberg auf der mittleren Spur unterwegs, als ein bisher unbekannter Sattelzug-Lenker knapp vor dem Ford vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 22-Jährige sein Fahrzeug ebenfalls nach links, wo er mit dem dort fahrenden BMW einer 35-Jährigen kollidierte und den Pkw gegen die Betongleitwand abdrängte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Sattelzug mit weißer Actros Zugmaschine und offener Ladefläche handeln. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Sattelzug machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an den Verkehrsdienst Weinsberg.

Bad Rappenau-Heinsheim: Zeugen nach Hausfriedensbruch gesucht

Die Polizei Eppingen sucht nach einem Hausfriedensbruch am Dienstagmorgen in Heinsheim nach Zeugen. Gegen 10 Uhr gelangte ein bisher Unbekannter durch einen von außen steckenden Haustürschlüssel unberechtigt in ein Wohnhaus in der Unteren Gartenstraße. Dort traf er auf den Bewohner, welcher den Mann ansprach. Daraufhin flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad in Richtung Spielplatz. Entwendet wurde nichts. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Schwarze, kurze Haare - Trug eine dunkelblau/hellgraue Windjacke - Roch stark nach Parfum Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell