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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Weinsberg: Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Heilbronn (ots)

Bereits seit Anfang des Jahres 2025 ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg wegen des Verdachts des Betruges durch manipulierte Verkehrsunfälle gegen mehrere Personen aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie dem Hohenlohekreis. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, teils absichtlich Verkehrsunfälle provoziert oder anderweitig Unfallschäden verursacht zu haben, um Gelder von Versicherungen zu erhalten.

Im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens wurden am frühen Dienstagmorgen Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt sechs Tatverdächtige in Heilbronn, Weinsberg, Pfedelbach und Öhringen vollstreckt. Die Verkehrspolizeiinspektion wurde hierbei durch Kräfte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial und Wertgegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg dauern an.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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