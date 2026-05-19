Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche, von einer Baustelle eines Unternehmens an der Hermann-Kollmar-Straße in Öhringen, Kupferkabel. Die Täter gelangten zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Montag, 06:30 Uhr auf bislang unbekannte Weise auf die Baustelle und stahlen rund eine Tonne Kupferkabel im Wert von cirka 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Kupferzell: Zeugen nach Einbruch in Unternehmen für Elektrotechnik gesucht

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die Halle eines Unternehmens für Elektrotechnik am Flurweg in Kupferzell eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 5 Uhr Zugang zu dem Gebäude und stahlen circa 500 Kilogramm Kupfer im Wert von rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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