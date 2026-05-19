Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn Stadt: brennender Pkw im Gleisbereich

Heilbronn (ots)

Heilbronn, Weinsberger Straße

Glück im Unglück hatte ein Fahrer eines Pkw, Fiat in der Nacht auf Dienstag gegen 01.10 Uhr in Heilbronn. Der 25-jährige Fahrer aus dem Kreis Ludwigsburg war mit seiner 24-jährigen Beifahrerin auf der Weinsberger Straße in östlicher Richtung unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung verlor der Fahrer im Einmündungsbereich zur Villmatstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr einen Begrenzungsstein. Der Pkw fuhr über den quer verlaufenden Gehweg auf ein dortiges Gleisbett und geriet in diesem in Brand. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer und seine mittelschwer verletzte Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien und in Sicherheit bringen. Ein RTW verbrachte die Beifahrerin in ein örtliches Krankenhaus. Bereits um 01.30 Uhr hatte die FW das in Vollbrand stehende Fahrzeug gelöscht. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Bundespolizei Stuttgart und das Notfallmanagement der Deutschen Bahn im Einsatz. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 4.000 EUR. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn konnte abschließend noch keine Schadenshöhe beziffern. Ein Gutachter der DB wurde vom Notfallmanagement zur Begutachtung der Bahngleisanlage verständigt. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Gleisbereich war für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges gesperrt. Ende der Sperrung war bis 03.15 Uhr noch nicht bekannt.

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