Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Geschwindigkeitsmessungen, Zeugen nach Flucht vor Polizei gesucht und Unfall mit E-Scooter

Hohenlohekreis (ots)

A6/Waldenburg: Zahlreiche Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessungen

Am Freitagvormittag, zwischen 09:45 Uhr und 14:15 Uhr, führte die Verkehrspolizei Weinsberg auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein Geschwindigkeitskontrollen durch. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten an dieser Örtlichkeit betragen 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw. Im Rahmen der Messungen wurden über 4.000 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte 227 Geschwindigkeitsverstöße fest. 186 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Geschwindigkeit bis 20 km/h. 31 Fahrzeugführer waren zwischen 21 km/h und 40 km/h zu schnell. 40 Fahrzeugführer haben mit einem Fahrverbot zu rechnen, da sie die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 40 km/h überschritten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 190 km/h.

Ingelfingen: Zeugen nach Flucht vor Polizei gesucht

Nachdem ein 15-Jähriger am 1. Mai mit einem VW Tiguan vor der Polizei flüchtete (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6268153) werden nun noch Zeugen oder Personen gesucht, die durch das Fahrverhalten des Jugendlichen geschädigt oder gefährdet wurden. Insbesondere wird der Fahrer eines dunklen Pkw gesucht, der an der Einmündung der Bundesstraße 19 nach links abbiegen wollte, als der Flüchtende beim Abbiegen in den Grünstreifen geriet.

Darüber hinaus sucht die Polizei Zeugen zu einem Vorfall auf der Landesstraße 1045 an der Kreuzung Kochertalstraße / Mariannenstraße in Ingelfingen. Hier kam dem Flüchtenden beim Überholen eines anderen Pkw ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrer nun gesucht wird Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Forchtenberg: Zeugen nach Verkehrsunfall mit E-Scooter gesucht

Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Forchtenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen auf einem E-Scooter leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Jugendliche den rechten Gehweg auf Höhe einer Bäckerei und wollte die Straße über eine Verkehrsinsel queren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw. Zunächst gab das Mädchen an nicht verletzt zu sein und setzte ihre Fahrt fort. Erst am Abend traten Schmerzen auf, woraufhin sie zusammen mit ihrem Vater in ein Krankenhaus fuhr. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun die Insassen des Pkw, sowie Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Beschreibung des Pkw:

E-Fahrzeug mit auffälliger, schwarz-grüner, pixelartiger Folierung und Schriftzug an der Seite (eventuell Firmen- oder Carsharing-Fahrzeug)

Fahrer: ca. 40-50 Jahre, graues Shirt, kurze graue Haare Beifahrerin: ca. 40-50 Jahre, braune, schulterlange, leicht gewellte Haare, runde Brille

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